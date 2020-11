„Zatím se u nás opakuje situace z jarní vlny nákazy. Prodeje sudového piva určeného pro gastronomii poklesly víceméně na nulu. Prodej piva v lahvích a plechovkách stoupl zhruba o patnáct procent,“ řekl ředitel rakovnického pivovaru Bakalář Jiří Kovář, podle něhož budou ztráty v řádech desítek milion korun.

Zdroj: Deník / Josef Rod

„Přesná čísla ale můžeme spočítat, až se vrátíme do normálu, což sice může být v prosinci, ale také mnohem později,“ podotýká Kovář. Část ztrát pomáhají tradičnímu pivovaru v Rakovníku pokrýt finanční dotace na mzdy a nájmy a dále pak omezení investic a dalších vedlejších nákladů.

Na změnu poptávky po různých obalech dokáže podle Kováře pivovar reagovat s dostatečným předstihem. „Pouze u pětilitrových soudků jsme byli na hraně výrobní kapacity, a tak jsme byli v průběhu září a října nuceni organizovat i víkendové směny,“ konstatoval ředitel.

Rakovnický pivovar se zatím neuchýlil ke snižování počtu zaměstnanců, Jiří Kovář má vzhledem k nárůstu počtu karantén spíše opačné starosti. „I v tomto období potřebujeme vařit pivo, topit a chladit, expedovat a také fakturovat. V celém areálu pivovaru dodržujeme základní hygienické normy a snažíme se k sobě chovat ohleduplně. Zdraví je u nás na prvním místě, a tak nechápu, proč někteří občané současnou situaci bagatelizují,“ diví se ředitel.

Ten také zvažuje mírné navýšení ceny lahvového piva, které je podle Kováře dlouhodobě podhodnocené a jeho cena je prakticky dotována z prodeje sudového piva. Zvýšení ceny sudového naopak rozhodně neplánuje. „Nechceme přidělávat další vrásky provozovatelům restaurací, jejichž situace je nyní oproti první vlně mnohem složitější,“ vysvětluje Kovář.

V Mutějovicích začnou vyrábět pivo v plechovkách

Velmi citelně zasáhla koronavirové opatření Karla Klátila, majitele Pivovaru Mutějovice, který provozuje také restauraci a penzion. „Je to totální bída a všechny provozy se nedají dlouhodobě udržet. Co se týče odbytu piva, je to podobné, jako na začátku první vlny. Určitý zájem pociťujeme akorát v neděli, kdy se tu lidé, kteří chodí kolem, pro lahve zastaví, ale rozhodně to nezaplatí lidi, kteří tady pracují,“ upozorňuje Klátil.

Poddžbánský pivovar proto přistoupil k novinkám. Jedna spočívá v tom, že si lidé mohou zakoupit v pivovaru suroviny i v menším množství a zkusit si doma pivo uvařit. A kromě standardní nabídky piva v sudech a PET lahvích v Mutějovicích připravují i výrobu v plechovkách.

Řevničovský pivovar omezil vaření piva

Nepříliš optimisticky vidí nastávající měsíce David Máša, majitel stejnojmenného řevničovského pivovaru. „Určitě dlouhodobý pokles potrvá déle než na jaře, navíc v podzimním a zimním období jde odbyt přirozeně dolů. Na jaře se pivaři rozkoukali během dvou týdnů, teď to bude trvat určitě mnohem déle,“ předpokládá Máša.

„Okénko u nás funguje, občas si tu někdo soudek koupí, prodej lahvového piva se zvedl, ale celkově jsme vaření určitě omezili. Zatím ale podporu prodeje neplánujeme, na provozní náklady a normální živobytí nám to nějak stačí,“ ujišťuje Máša.

Pivo v PET lahvích zachraňuje Pivovar Olešná

V Pivovaru Olešná jdou nejvíce na odbyt patnáctilitrové sudy, a také PET lahve, jejich prodej se více než zdvojnásobil. „Sudy tolik nejdou, ale prodej lahví to jakž takž vyrovná. Do hospod nevozíme, ale jinak rozvážíme po domácnostech podobně jako v první vlně, něco dokonce posíláme i poštou,“ prozradil majitel pivovaru Pavel Malkovský.