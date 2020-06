Například v Tradičním pivovaru v Rakovníku byla linka na stáčení sudů využita na třicet procent. „Ztráty v prodejích, tedy v prodaných hektolitrech, jsou od počátku roku ve srovnání s předchozími roky o 18 procent nižší,“ přibližuje ředitel rakovnického pivovaru Jiří Kovář.

Pivovarům se přece jen postupně zvýšil prodej lahvových piv, který částečně kompenzoval ztráty z téměř nulového prodeje sudového piva. „Poptávka po pivu v lahvích či plechovkách v minulých měsících oproti normálním prodejům v minulých letech trochu stoupla a tento trend, zdá se, pokračuje i po znovuotevření restaurací,“ potvrzuje Kovář.

V minipivovarech stoupla poptávka po lahvových pivech podstatně více. „Začali jsme pivo rozvážet po domovech. Neprodali jsme prakticky žádné sudy, ale poptávka po lahvích bylo opravdu velká, takže jsme rozjeli jednu novou lahvovačku a měli jsme dvojnásobný odbyt oproti normálu,“ popisuje majitel Pivovaru Olešná Pavel Makovský. Po uvolnění opatření a návratu lidí do hospod se v olešenském pivovaru prodej lahví prakticky zastavil, naproti tomu prodej sudového piva stoupal velmi pozvolně. Podle Makovského, ale i ostatních sládků, bylo příčinou špatné počasí. „To je ve spotřebě piva opravdu důležitým faktorem a počasí nyní hrálo proti nám,“ říká Jiří Kovář.

A jeho slova potvrzuje i majitel PodDžbánského pivovaru v Mutějovicích Karel Klátil. „Po znovuotevření restaurací odbyt piva určitě není takový, jako u nás v červnu bývá, což bych přičítal hlavně počasí. Od začátku dubna se rozjel prodej lahvových piv, která převzaly prim a lidé si na ně zvykli i po uvolňování,“ povšiml si Klátil.

V rakovnickém pivovaru Bakalář je prodej sudového piva v současné době na zhruba sedmdesáti procentech obvyklého množství. „Na skutečný boom si budeme zřejmě muset ještě trochu počkat. Návštěvnost restaurací se možná vrací k normálu, ale hodně záleží na jednotlivých zařízeních, jejich stálé klientele a hlavně na lokaci. Objekty, které byly prioritně zaměřeny na turisty, mají prázdno a jen velmi obtížně získávají českého konzumenta, i když se mu snaží přizpůsobit nabídku i ceny,“ myslí si Jiří Kovář. Rakovnický pivovar vyváží své pivo i do zahraničí a jeho export se nyní pomalu obnovuje. „Konkrétní prodeje jsou ovšem závislé na situaci v té které zemi,“ upozorňuje Kovář.

Koronavirová krize přece jen v něčem pomohla, a to zejména malým pivovarům. Těm se totiž rozšířila klientela. Když jsme my a ostatní minipivovary otevřeli svá okénka, lidé, jež by si jinak zašli do své oblíbené hospody, která ale byla zavřená, vyzkoušeli i jiné pivo. A mnohým z nich velmi zachutnalo. Poznali, jaké mohou být pestré chutě a stali se z nich pravidelní odběratelé,“ povšiml si David Máša. „Hodně také pomohla solidární kampaň na záchranu menších pivovarů, která se rozjela na začátku dubna," shodují se Pavel Makovský s Karlem Klátilem.