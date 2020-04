ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

V Rakovníku je mnohem větší konkurence, než v menších obcích a některé pneuservisy nyní pociťují úbytek zákazníků velmi citelně. „Lidé jezdí na přezutí pneumatik daleko méně než normálně, asi se bojí vyjíždět. Teď se udělalo teplo, takže to teprve začalo, ale není to žádná sláva,“ říká Jaroslav Tůma, majitel pneuservisu v ulici Bratří Burianů.

Podobná je situace také v pnesuervisu na Nábřeží dr. Beneše. „Na začátku dubna jsme nikoho neměli, takže jsme pro kluky vymýšleli práci, kdy třeba uklízeli a podobně. Někteří lidé se bojí a zůstávají doma, jiní si zase asi myslí, že máme zavřeno. Až ve čtvrtek přišlo asi pět stálých zákazníků, kteří ale zůstali venku a nešli ani dovnitř,“ popisuje zaměstnankyně rakovnického pneuservisu, která také potvrdila, že technici to v současné době nemají vůbec snadné. „Máme trošku staršího pána, který má před šedesátkou, takže to pro něj s roušku není příjemné. Takže mu dáváme zakázky po hodině, aby si trochu odpočinul,“ vysvětluje.

Vedoucí pneuservisu Anexia v Lubenské ulici Marek Zelenka uvedl, že zpočátku se téměř nikdo neobjednával, ale nyní už neví, kam dřív skočit. „Většinou jsme začínali tak o týden dřív, možná to bylo i tím, že na přelomu března a dubna mrzlo, ale teď už tu máme docela blázinec. Do 20. dubna máme plno,“ říká Marek Zelenka.

Také v pneuservisu Autostyl Rakovník už mají plno. „Začali se objednávat tento týden, protože předtím se podle mě lidé hodně báli. Od pondělí už jsme měli pořád plno a máme naobjednáno i na další týden,“ potvrzuje zaměstnankyně pneuservisu.

V řevničovském pneuservisu mají zatím zákazníků méně než obvykle, což majitel Vlastimil Šanda přisuzuje právě koronavirové krizi. „Ti starší lidé spíš nejezdí a některé firmy také ne, protože mají třeba zavřeno a nevyužívají služební auta. Až to všechno pomine a senioři zase vyjdou ven, tak si myslím, že budou i přezouvat, stejně tak firmy. Teď se ale přezouvání tolik neřeší,“ povšiml si Vlastimil Šanda.

Naopak o něco více zákazníků mají v olešenském pneuservisu. „Lidé chodí malinko více, což přisuzuji tomu, že mají více volného času. Ti, co jsou doma, nemají co dělat, takže řeší svoje servisy,“ předpokládá technik a mechanik Martin Křivánek, který také potvrdil, že v pneuservisu panují přísná opatření. „Máme roušky i rukavice, s lidmi se snažíme být co nejméně v kontaktu, i když jsou to lidé od servisu. Nechají nám tu auto, do kaslíku nám hodí klíče a seznam toho, co chtějí udělat. Jim i nám to tak vyhovuje,“ říká Martin Křivánek.

Také Zdeněk Vlasák z Rudy si na nedostatek práce nestěžuje. „Zatím to vypadá, že je to podobné, jako v předchozích letech. Těžko ale říci, jak to bude vypadat za pár týdnů, protože někteří lidé jsou bez práce. Tento týden mám ale plno,“ hlásí Zdeněk Vlasák.