Podle provozovatele pecínovského hostince Na Růžku Ondřeje Kinkala to v posledním týdnu se zavírací dobou ve dvacet hodin nebyl neobvyklý obrázek. „Bylo to až vtipné, že třeba kolem sedmé hodiny večerní už byla spousta lidí pod parou. Přišli třeba už v pět, aby toho stihli co nejvíc vypít,“ poznamenal.

Hostinskému opětovné uzavření hospod udělalo čáru přes rozpočet. „Nakoupil jsem zboží za šedesát tisíc, z letních úspor. Úplně jsem se vydal z peněz a nečekal jsem, že se to tak brzy opět zavře. Teď mi peníze leží ve zboží, některé má přitom omezenou trvanlivost. A to jsem je mohl investovat do energií, na které teď nemám,“ řekl Kinkal.

Rozvoz o svátcích

Pecínovský hostinský bude i mezi svátky pokračovat v rozvozu jídel a pití. Doufá, že omezení nepotrvají dlouho, už kvůli tomu, že má domluveno několik koncertů. Například Záviše, Radůzu nebo Mišíka. „Celý podzim jsme odložili na leden a už akce opět odkládáme na březen až duben, ale spíš na neurčito, protože nikdo neví, jak dlouho to celé bude trvat,“ dodal Kinkal.

Kulturní akce pořádá v Podžbánském pivovaru i majitel Karel Klátil, který vlastní i restauraci. Jak sám přiznal, po znovuotevření očekával větší zájem. „O víkendu nám ještě bude fungovat výdejní okénko a pak zavřeme, protože už to nemá cenu,“ vysvětlil Klátil, který už se musel kvůli koronavirovým opatřením s několika zaměstnanci rozloučit. „Už mi zbyli pouze dva. Kompenzace od vlády jsou jen almužny a náklady nepokryjí,“ posteskl si Klátil.

Zároveň přiznal, že uvažoval o zapojení do protestní iniciativy Chcípl PES, ale nakonec od toho ustoupil. „Současná situace je likvidační, na druhou stranu je nouzový stav, vláda si může dělat, co chce, a pokutovat, koho chce. Kdyby byl zájem ze strany zákazníků velký, bylo by to o něčem jiném, ale hospoda ani za omezené kapacity plná nebyla a nemyslím si, že by byla plná zrovna mezi svátky,“ dodal Klátil.

Chcípl PES

Do iniciativy Chcípl PES, kam se přihlašují podniky, které hodlají mít otevřeno navzdory vládnímu zákazu, se podle informací Deníku zatím nezapojila žádná z hospod na Rakovnicku.