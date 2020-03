Od pondělí, tedy od 23. března, bude uzavřen podnik Eberspächer Rakovník, sídlící v Kuštově ulici. Tuto informaci potvrdila asistentka ředitele Zdenka Hayden.

„Provoz bude omezen z toho důvodu, že zavírají i automobilky. Tím pádem nemáme momentálně pro koho dodávat. Zatím to vypadá, že velmi omezená výroba by šla uskutečnit v 15. týdnu, tedy týden před Velikonocemi. Jednalo by se ovšem pouze o několik lidí," uvedla.