Když si před lety pořídili Lucie Javůrková s Davidem Richtrem byt v domě z roku 1918 v Krhanicích, nedaleko středočeského Týnce nad Sázavou, začali ho rekonstruovat. Tehdejší „bakelitová“ nabídka zásuvek a vypínačů se jim nelíbila. Lucie toužila po výrobcích z porcelánu, a tak David slíbil, že je koupí. Na trhu ale něco, co by se jim líbilo, nenašel. A protože je Lucie umělecky založená a s keramikou měla zkušenosti, je jasné, jak to pokračovalo. „Uděláme si svoje,“ zaznělo jednoho večera. David chlapsky přiznává, že to vyřkla zcela jistě Lucie.

Lucie, vyučená keramička, tvořila hrnečky a prodávala je, navíc spolupracovala s módní značkou na oblečení. David vystudoval veřejnoprávní akademii, chvíli toužil být policistou, ale pak ho život nasměroval do světa on-line nákupů, byl konzultantem pro internetový prodej. A teď spolu začali vymýšlet zásuvky. Zatím jen pro svoji potřebu, ne jako hlavní činnost.

Hnětali pět let

„Já hnětal, Lucie hnětala, hnětali jsme pět let. Každou volnou chvíli, po nocích, o víkendech. Neměli jsme předky od fochu, neměli jsme ani rady z internetu, vše jsme si vyšlapali sami. Pak se Lucie začala naplno věnovat Mulieru. Hnacím motorem byly i pozitivní ohlasy kamarádů. Zabývali jsme se sice designem, ale ten musel ustoupit do pozadí, protože jsme řešili spoustu technologických oříšků, zákonitostí elektriky je totiž spousta. Lucčino nadšení a výtvarný cit nestačilo, a tak jsem do toho musel vložit svůj technologický um,“ usmívá se David a přiznává, že se často, ku prospěchu věci, dohadovali. „Vyrobit hrneček je něco jiného než zásuvku. Tady jsou normy dané i na desetiny milimetru.“

První výrobky z firmy Porcelánová výroba Mulier vyrazily k zákazníkovi na podzim roku 2015. Výroba se soustředila do nedalekého Neveklova, kde nyní čtrnáct zaměstnanců vyrábí z porcelánu vše, co si lze v domácnosti představit, namátkou zásuvky, vypínače, přepínače, stmívače, pohybová čidla, tlačítka, televizní nebo datové zásuvky a mnoho dalšího. Výrobky z Mulieru, firmy dnes už manželů Richtrových, putují také za hranice, třeba na Slovenska, do Francie, Polska, Rakouska i Německa.

I když to zní neskutečně, v nabídce mají 50 tisíc produktů ve čtyřech modelových řadách, pro náročnější je tu řada Individual. Vše nabízejí v 16 základních barevných odstínech, různě kombinovatelných.

Ruční práce

V Mulieru vzniká vše ručně. „Musíme umět každý dílek vyformovat, vytočit, vytvořit polotovar, který míří do sušárny, kde schne podle velikosti tři až sedm dnů. Následuje povrchová úprava a obrušování do hladka, dále přežah při teplotě téměř tisíc stupňů Celsia, díky kterému získá tvrdost. Pak přijde na řadu glazování, finální výpal a závěrečná kompletace produktu a balení,“ popisuje stručně vznik výrobku David Richtr.

V minulosti pracoval v oblasti on-line nakupování, v Mulieru ale razí jiný přístup. „Je důležité, aby zákazník nakupovaný výrobek viděl, aby si ho třeba zkusil přiložit doma na stěnu. Navíc nemusí mít čas k nám do Galerie v Krhanicích jet. I proto mu po domluvě vybereme výrobky a pošleme mu je v prezentačním kufříku. On si vše zkusí a rozhodne se,“ popisuje netradiční způsob prodeje David.

Moc volného času manželé Richtrovi nemají. Lucie se stará o dva malé syny a do designu manželovi stále „mluví“. „Mým koníčkem jsou zásuvky a vypínače,“ usmívá se David. A pak dodává, že spolu s kamarádem Tomáše Čadou otevřeli před nedávnem v Benešově holičství. „Nestříhám, ani neholím, ale baví mě takové projekty realizovat,“ dodává král zásuvek a vypínačů, který na otázku, co ho napadne, když se řekne vypínač, odpoví: „Když zhasnete nebo rozsvítíte, vždycky uslyšíte příjemné cvaknutí.“