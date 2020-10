Velmi černě vidí nejbližší budoucnost i Karel Klátil, majitel Poddžbánského pivovaru Mutějovice, který kromě vaření piva nabízí ve svém podniku také jídlo a ubytování.

„Čekáme do dalšího týdne, co bude dál, ale donekonečna to dotovat nejde. Upřímně uvažuji, že restauraci zavřu, pokud je tedy vláda neuzavře sama. V listopadu míváme různé akce, oslavy, firemní večírky a ty teď nejsou. Tržby nám klesly o zhruba osmdesát procent. Budeme ještě chvíli bojovat, ale vidím to černě,“ krčí rameny Klátil.

Mutějovická restaurace nabízí rozvoz jídel i pití od 11 do 20 hodin a má rovněž výdejní okénko. Podle Klátila je zájem o obědy i večeře prakticky obdobný. „Každý den je to trochu jiné, někdy je malinko více obědů, ale v pracovním dnu, když lidé mají po práci si objednávají i večeře. Celkově je to ale bída,“ je rozmrzelý.

Přes tíživou situaci majitel Poddžbánského pivovaru zatím žádné zaměstnance nepropustil. „Dva lidé zalehli shodou okolností sami, občas někdo vypomůže na brigádě, nebo z rodiny, ale je to špatné. Podpora od státu není pro restaurační provoz příliš uchopitelná. Sice něco přispěje na stálé zaměstnance, ale na provozní náklady, které činí třeba dvě stě tisíc, to rozhodně nestačí,“ upozorňuje Klátil.

Velmi radikálně zasáhla současná situace také Divadelní restauraci v Rakovníku, kterou má v pronájmu Pivovar Bakalář. Vzhledem k jejímu umístění sem chodili zejména návštěvníci plesů, divadla či dalších společenských akcí, které jsou ovšem momentálně zrušeny, a tak tržby klesly o devadesát procent. „Výdejní okénko nám vůbec nejede. Občas se tam někdo, kdo chodí okolo, zastaví, ale spousta lidí pracuje na home-office. Těch, kteří chodí do práce a jídlo si koupí je úplné minimum. Je to opravdu velmi špatné a jestli to tak zůstane do konce roku, vůbec si nedovedu představit, co bude,“ říká upřímně provozní restaurace Eva Hůlová.

V restauraci Šalanda na Husově náměstí jsou nyní zhruba na třiceti procentech průměrných tržeb, přesto zde k žádnému propouštění zatím nedošlo. „Počet zaměstnancům udržujeme. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat, navíc pro mě moji zaměstnanci něco znamenají. Nějakou dobu se mnou spolupracují a nechci je odříznout, i když by to pro mě bylo určitě o dost jednodušší,“ říká provozovatel restaurace Roman Jašek. Šalanda nabízí rozvoz obědů i večeří, i když těch je podle Jaška mnohem méně.

„Obědy přes týden ještě nějak fungují, ale víkendy jsou celkově úplně špatné. Když jsou lidé doma, tak si zkrátka uvaří. U nás to fungovalo tak, že sem hosté chodili hlavně na různá setkání, oslavy, zkrátka to měli spojené s nějakou událostí, nešli se sem pouze najíst. Nějakým způsobem ještě fungujeme, určitou klientelu máme, ale pro spoustu hospod je to smrtelné,“ uvědomuje si Roman Jašek. V restauraci Na Střelnici v Rakovníku, podobně jako na jaře, funguje výdejní okénko i rozvoz jídel. Od 11 do 14 hodin se rozváží obědy, od 17 do 20 hodin večeře. Podle provozního restaurace Petra Mendíka tržby poklesly o sedmdesát až osmdesát procent.

„Oproti zkrácené otevírací době to kleslo opravdu o hodně, přesto máme nějaké stálé zákazníky a rozvážíme obědy, večeře i pivo. Také zaměstnance, kteří mají smlouvy, stále držíme. Samozřejmě ale bude záležet na tom, jak dlouho to bude trvat,“ uzavírá Mendík.