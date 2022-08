Radkovi se začalo poměrně dobře dařit, začali ho totiž oslovovat zájemci, kteří si objednávali ponožky, na nichž se skvělo jejich vlastní logo.

Proč ne?

„Tak jsem si řekl – proč do toho nejít?“ popisuje Radek Lošák. „Jenže před Vánoci byly zakázky tak obrovské, že dodavatelé nestíhali pro mé zákazníky vše vyrábět. To byl okamžik, kdy jsem se rozhodl koupit svůj první pletařský stroj, abych jim mohl sám vyhovět a zákazníci obdrželi objednávky včas,“ vzpomíná.

Kombajnista vzešel z pivní alchymie. Osmička z Hané má obrovský úspěch

První výrobní stroj měl tehdy umístěný v garáži. Všechno se učil za pochodu, tedy jak ovládat pletařský stroj, jak ho obsluhovat a vůbec základy pletařské produkce. Všechno si však postupem času osvojil a výroba se rozjela naplno. Není bez zajímavosti, že se mezi prvními objednávkami objevila i poptávka z pražského Apple Musea na podkolenky s proslulým pestrobarevným logem nakousnutého jablka.

Vlastní materiály v nabídce

„Pomyslel jsem si, že to snad musí být osud. Vždyť Apple začínal v garáži stejně jako já,“ přibližuje své pocity Lošák a pokračuje: „Dodalo mi to takovou motivaci, že jsem se pustil správným směrem a dal jsem se do práce na plné pletací obrátky.“

Podnikatelský zlom přišel asi po roce pletařiny. Tehdy se zapojil do výběrového řízení na výrobu pětadvaceti tisíc párů ponožek pro českou a slovenskou filiálku společnosti Pepsi.

Vyrábí luxusní dřevěná pera. Některé „limitky“ stojí i desítky tisíc korun

Zájem firem o ponožky s vlastním logem v Radisoxu rok od roku narůstá. Ani zdaleka však nezáleží jen na designu. Firmy se velmi zajímají také o materiál a funkčnost. Vůbec nejžádanějším materiálem jsou díky své odolnosti a prodyšnosti polyamid či hedvábí. Radisox ale dnes přichází také s vlastními materiály a technologiemi. Momentálně pracují například na podpůrných ponožkách pro sport, jež zaručují lepší stabilitu nohy, a tím také lepší výkon při rychlém směru pohybu. Zajímavé jsou také ponožky slibující chodidlům „wellness zážitek“.

Ponožky pro různé příležitosti

„Snažíme se lidi naučit, že určité typy a materiály ponožek jsou vhodné na určitý druh pohybu, ať už jde o sport, turistiku, procházky v lese nebo třeba práci ve zdravotnictví či v kanceláři,“ zmiňuje Lošák.

Zdroj: Youtube

V posledních letech si z Radisoxu objednali například v americké centrále technologického giganta Google, organizátoři závodu formule 1 v Saúdské Arábii nebo jeden z největších českých zaměstnavatelů, společnost Škoda Auto, také ČEZ či Česká spořitelna. Oblékali je rovněž zástupci předních fotbalových klubů, jako jsou Sparta Praha a Sigma Olomouc, nebo čeští basketbaloví reprezentanti.

Nové funkční technologie

„Svět ponožek se pro mě stal srdeční záležitostí,“ komentuje Lošák. „Líbí se mi, že jsem začínal od nuly a každý rok mohu vidět, jak se zdokonaluji já sám i má firma. Snažím se jít stále s dobou a vymýšlím nové směry, kam se dál firma bude ubírat, také hledáme nové členy našeho týmu, jelikož ve výrobě přibývají stroje a chybějí nám šikovné ruce.“

Netradiční hit festivalu Colours of Ostrava. Bavlnění maňásci šli na dračku

Společnost se aktuálně hodlá zaměřit na výrobu ponožek ve větším obratu a také na vymýšlení nových funkčních technologií.

„Kvůli zdražování materiálů, pohonných hmot, energií, nedostatku lidských zdrojů a válce na Ukrajině bych ale hlavně chtěl udržet celý tým, který toto české řemeslo drží nad vodou,“ říká Lošák, který by se letos spokojil s dvacetiprocentním meziročním růstem.