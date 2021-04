Naposledy si zde budou moci zákaznici objednat jídlo 30. dubna. „Důvod ukončení je jasný, tato doba gastronomii nepřeje. Přesto jsme se rozhodli v rozvozech pokračovat, jen se naší novou základnou stane Tyršovo koupaliště. Přesun nám však zabere nějakou chvíli, a tak budeme muset udělat krátkou pauzu, která potrvá zhruba dva týdny,“ uvedli na svých stránkách provozovatelé restaurace Romana a Eva Jaškovi.

Jak to bude se Šalandou dál zatím není jasné. Podnik Heineken v současné době jedná s potencionálními pronajímateli. Stejně tak zatím není jasné ani to, v jakém pojetí uchopí provozování restaurace na Tyršově koupališti Roman Jašek. „Momentálně je více možností, jak to bude pokračovat. Více budu vědět za dva, tři týdny,“ nepředbíhá Roman Jašek.

Ve složité situaci jsou ale i další restaurace v Rakovníku, třeba restaurace penzionu Bezděkov. Jeho jednatelé ovšem stále bojují, i když do podniku musejí dávat i svoje vlastní finance a neobejdou se ani bez osobních úvěrů. „Jsme v tom namočení natolik, že nezbývá nic jiného, než s tím bojovat, ale už bojujeme doslova o holý život. Přežíváme jen díky tomu, že k nám poslední tři týdny jezdí alespoň pracovníci na ubytování, neboť máme i penzion. A také díky našim osobním penězům z úvěrů, které do podniku dáváme, abychom ho udrželi.“ konstatoval jednatel Bezděkova Petr Kotík.

Toho tíží nejen neustálá nejistota, ale také systém podpor, který je podle něj naprosto nedostačující. „Nejenže vláda neustále mění nařízení, která platí den, než je zase změní, ale její počínání považuji za naprosto nekompetentní. Navíc díky „zjednodušenému„ systému podpor nedosáhneme ani na tolik peněz, co předtím, kdy jsme žádali o více typů podpor. Navíc chodí se zpožděním. Ještě nemám schválený Antivirus za měsíc únor a když mi ho do 15. dne, kdy je výplatní termín, nepošlou, budu mít problém,“ říká rozhořčený Petr Kotík.

Jednatel rakovnického penzionu také marně již měsíc čeká na podporu na nájem. „Už mě začínají opouštět psychické síly. Musím mít ještě další práci, abych měl na nájem a restauraci zuby nehty udržel. Kompenzace nám dostatečně nepokryjí ani nájem, ani energie a jsme bez osobního příjmu z našeho podnikání již rok. Rozhodně ale vydržíme a děkujeme všem, kteří nás podporují svými objednávkami přes okénko a rozvozy,“ pronesl.

Restauraci Černý orel, kde funguje výdejové okénko, na jaře oproti zimního období tržby ještě poklesly, přesto provozovatel David Štiller zatím o konci neuvažuje. „Jsem bojovník, ale uvidíme, jak dopadnou kompenzace, které slibují. Zatím jsou to pouze sliby, ale realita je trochu jiná. S tím ale nic neuděláme. Že ukončí provoz Šalanda je mi ale líto, přestože to byla konkurence. Vše je důsledkem zmatených kroků naší vlády,“ reagoval David Štiller, podle něhož by už mělo co nejdřív dojít k rozvolnění, jinak podobný osud jako Šalandu postihne i další podniky. „Kompenzace nám nepokryjí ani veškeré výdaje, přesto ještě dokážeme fungovat. Musí ale už se začít něco dít, měli by nás pustit, jinak to jede špatný směrem,“ zdůraznil.