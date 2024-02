V prvním patře se nachází prodejna, kde je možné zakoupit jak společenskou módu, tak i volnočasové oblečení. „Třeba Cross džíny prodáváme od začátku, co tu jsme, ty jsou velmi oblíbené a žádané. Z dámské módy máme k prodeji bundy, kabáty, džíny, trika, svetry, saka, společenské kalhoty, sukně, šaty, haleny, pro pány košile, máme tu i krásné kabáty, saka, obleky, ale i doplňky jako šle, kravaty, motýlky, jen od sportovního oblečení jsme ustoupili, spíš se zaměřujeme na elegantnější módu, která tolik jinde v nabídce není,“ popsala Marie Knoblochová.

V suterénu se nachází půjčovna plesových i svatebních šatů, kde je možnost zapůjčení i prodeje. Zákazníci sem chodí většinou na objednání. „Na výběr plesových a svatebních šatů už se musíme připravit a nějakou dobu to trvá, než si dotyčná nebo dotyčný vybere. Šití na míru neděláme, pouze lehké úpravy, ale jinak si u nás vybere každý, můžeme i doobjednat. K sehnání je jakákoliv velikost, v nabídce máme i nadměrné,“ uvedla majitelka.

Podle Marie Knoblochové strategie firmy spočívá v nabídce šatů k prodeji, čemuž odpovídají i ceny. „Prodáváme prakticky za stejnou cenu jako půjčení. Plesové šaty nejsou tak drahé. Klientka vynese dlouhý model, poté ho může nechat zkrátit a nějak upravit. Navíc, když si šaty zakoupí, může je pak zase prodat.“

Plesové šaty se dají sehnat v rozmezí od 500 do 3500 korun, na půjčení mají originální modely, kde se půjčovné pohybuje do 4500 korun.

Boutique Linda sídlí v Masné ulici v Rakovníku již třicet let.Zdroj: Deník/Josef Rod

Co se týče pánských obleků, ty je možné si pořídit do 5900 korun, za půjčení zájemci zaplatí od 1500 do 2500 korun.

V Lindě mají jak stálou letitou klientelu, tak se objevují i noví zákazníci. „Jezdí k nám hodně i z Prahy, jimž se u nás vypůjčení vyplatí, ale i z Kladna, Podbořan či Plzeňska máme hodně stálých zákazníků. Chodí k nám vnučky i jejich babičky s dcerami a třeba se i diví, že jsme ještě pořád tady, protože se u nás oblékaly už před více než třiceti lety. Přijdou k nám se svými starostmi, radostmi, někteří už nás dobře znají a my je. Funguje to tady trochu i jako taková psychologická poradna,“ prozradila s úsměvem majitelka butiku a salonu.

Ta si také povšimla, že svateb je stále méně. „Lidé už se tolik neberou a pokud ano, tak oproti minulým letům v různém věku. Byly doby, kdy jsme prodávali nebo půjčovali i osmery šaty týdně, nyní je toho již méně. Doba se změnila i co se týče módy. Kolikrát už se neberou v bílém, ale v civilu. Nebo třeba nevěsta si vybrala krásné bílé šaty a ženich měl pruhované triko a džíny. Nejlepší byli jedni z Prahy, kteří přijeli pro šaty a nechali se oddat na Višňové v kempu, kde byli pod stanem a ještě ten den nám šaty zase přivezli. Nebo jsme tu měli pár gayů, kteří se oblékli opravu hezky, měli růžové kravaty, bílé vesty a byli moc příjemní,“ popisuje různé zážitky se zákazníky Marie Knoblochová.

Majitelka Lindy si také povšimla, že většina zákazníků si nechává spíše poradit. „Také jsou takoví, kteří mají svoji představu a prochází si regály sami, ale většinou je to tak, že zákazníci chtějí poradit a neví si rady, jsou trochu pohodlnější. A tak jim nanosíme třeba i dvacet kousků a u toho si ještě povídáme. Přišla k nám třeba taková vysmátá paní, a jak jsem ji spatřila, hned jsem věděla, co na ní bude sedět a vzala si toho více, než původně chtěla. U nás to není jako v samoobsluze, víme o zákaznících hodně, oni o nás a vzájemně si důvěřujeme,“ uzavřela Marie Knoblochová.

