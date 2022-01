„Vzhledem k aktuálnímu dění na trhu, kdy extrémně stouply ceny železa a oceli, a skokově narostly také ceny energií, naše společnost uvažuje, získá-li souhlas zákazníků, o dislokaci některých projektů, jako jsou výrobky pro postele či pedály, do jiných závodů v rámci firmy. Vše je v současné době v jednání, ale je zde varianta, že bude rakovnický závod v průběhu letošního roku uzavřen,“ potvrdila Hahnová. Výroba by měla být částečně převedena do podniků v Olomouci a v Mnichově Hradišti.