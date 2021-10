„Myslím si, že to bude zdržovat od skutečné práce číšníka a na takto využitý pracovní čas nevidím žádnou kompenzaci od zadavatele požadavku. Také nevidím žádnou kompenzaci za lidi, o které při kontrole přijdeme,“ rozhořčuje se spolumajitel restaurace Clear Point v Hokově Petr Klier.

Podle něj tím nejhorším budou pravděpodobně nepříjemné slovní útoky na adresu obsluhy i majitelů v osobní rovině. „Myslím, že vyrovnat se s něčím takovým bude hodně těžké pro celou společnost. Rozdělování společnosti už tak běží na plné obrátky,“ podotýká Klier.

Provozní rakovnické restaurace Černý Orel David Štiller očekává rovněž úbytek tržeb, který nebude nijak kompenzován a nyní řeší, zda se nebude muset zajistit další pracovní sílu navíc. „Je to celé špatně. Když si vymysleli, že to budeme kontrolovat my, je to další člověk navíc. Nikdo nedokázal, že se virus šíří v restauraci, ale jsme zase první na ráně,“ kroutí hlavou David Štiller.

Petr Mendík, číšník v restauraci v mutějovickém pivovaru, si myslí, že na kontrolu nemá v jeho postavení právo. „Možná nám jej udělí, ale bez hygieniků a policistů si stejně nedovedu představit, že bych někoho kontroloval. Zákazník mi sice může ukázat doklad, nevím ale, zda ho někde nestáhl, komu vlastně patří a ptát se ho na občanku? To mohu v případě, pokud si myslím, že mu není osmnáct,“ přemítá Petr Mendík.

Ten ale zároveň uvedl, že se zpřísnění dalo očekávat. "Vláda jej avizovala dopředu, takže mě to nepřekvapuje. Já jsem očkovaný a nevidím problém v tom, aby se očkovali i ostatní, když to může zabránit těžkému průběhu onemocnění," uzavřel Mendík.