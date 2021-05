Od pondělí 17. května se mají opět otevřít zahrádky restaurací. Jejich provozovatelé a majitelé, kteří zatím nemají informace o tom, jak to bude s kontrolou potvrzení o provedení testu či očkováním, se na znovuotevření pečlivě připravují, pouze je mrzí, že přichází do špatného počasí.

Provozní restaurace Na Střelnici Petr Mendík v plné přípravě na znovuotevření zahrádky. | Foto: Deník/Josef Rod

„Je to celé nedomyšlené. Ať už se jedná o kontrolu testů, prodělaného očkování nebo zda jsou zákazníci rodinní příslušníci, což se zkontrolovat nedá. Navíc je chladné počasí a lidi podle mě na zahrádku moc nepůjdou, i když bude otevřena. Chodili před pár dny, když bylo teplo pro pivo do kelímku či pet lahve, ale v dešti spíš zůstanou doma,“ předpokládá provozní restaurace Na Střelnici Petr Mendík. V rakovnickém provozovně bude i nadále fungovat rozvoz jídel, a to do té doby, dokud nebudou moci zákazníci i dovnitř. „Ač ale začne být plná zahrádka, prostor na rozvoz večeří nebude, obědy ale zatím budou i na rozvoz,“ potvrdil Mendík.