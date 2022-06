V začátcích podnikání měl Baxant tři řezníky, s nimiž boural maso pro různé zpracovatele masa na zakázku. „Dneska mám po republice asi 120 řezníků a děláme odbornou řeznickou práci v několika masokombinátech. K tomu provozuji dva obchody, jeden v Benátkách nad Jizerou a druhý v Mladé Boleslavi,“ podotýká podnikatel. Do obchodů objednává denně maso z masokombinátu, v nichž působí jeho řezníci, kteří maso vyberou a tím pádem má jistotu kvality a čerstvosti českého masa.

Jak se vůbec dostal moravský řezník právě do středočeských Benátek nad Jizerou? „Hledal jsem ubytování, a to v roce 1997, kdy jsem přecházel z Brna do Prahy pracovat jako vedoucí výroby do hypermarketu Globus. Benátky byly dobrá volba, protože jsou na dálnici do Prahy,“ vysvětlil.

První obchod Baxant otevřel v březnu 2014 právě v Benátkách nad Jizerou. Šlo o moderní nadčasové řeznictví s teplým pultem. Ale to ještě není všechno: V tamním řeznictví zákazníci nekoupí pouze maso z českých chovů. České a od českých výrobců jsou zde také uzeniny, s výjimkou několika drobností, jako je například „uherák“.

Šunky s vysokým podílem masa

Největší zájem zákazníci mají o polévky, pečené výrobky a šunky s vysokým procentem masa. „Hodně se u nás prodává také hovězí, máme kvalitní, české býky a částečně také vyzrálé maso. Když ho poprvé objednali do školní jídelny, tak se jim od žáků vrátilo minimum, všechno snědli,“ popisuje Baxant.

Od svého povolání nikdy neuhnul. „Nikdy jsem od toho nechtěl utéct. Pocházím z vesnice a chovali jsme prasata, králíky a drůbež. Odmalička jsem se účastnil domácích zabijaček. Když jsem se pak rozhodoval, co dál, tak jsem si zvolil řezníka a táta mi na to řekl, že to je dobře, protože jíst se bude pořád,“ vzpomíná podnikatel.

Práce s masem má mnoho pozitiv, ale i najdou se také negativa. Mezi klady pan Baxant počítá například to, že je příjemné vidět spokojeného zákazníka, který se rád vrací do prodejny. Negativum může být brzké vstávání, ve čtyři hodiny ráno, aby se stihla prodejna dostatečně připravit pro zákazníky, kteří sem mohou přicházet už od šesti hodin. Nákupy masa je pak potřeba dobře plánovat, aby nezbývalo a tak dále.

Podnik myslí také na charitu. Z každé účtenky 14 dní před Vánoci jde jedna koruna, kterou Baxant ještě zdvojnásobí, a pošle tam, kam je potřeba. Dva roky po sobě také řeznictví udělalo zabijačku seniorům z benáteckého Městského centra komplexní péče, kteří si ji přáli v rámci projektu Ježíškova vnoučata.

Za svůj přístup si řeznictví Baxant v loňském roce vysloužilo první místo v anketě Prodejna roku Středočeského kraje, které uděluje nezávislá porota Zpracovatelů masa, což byla obrovská pocta pro všechny zaměstnance. Baxant má čtyři děti, nejstarší syn pracuje v benáteckém řeznictví a nejmladší chodí do páté třídy