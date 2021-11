Výraznější příď má širší masku chladiče, nově ve tvaru šestiúhelníku s výraznými zdvojenými žebry, a změněnou linii světel pro denní svícení, jež se nyní dělí na dvě části. Přední světlomety jsou užší než dřív a sahají až k masce chladiče, upozornil mluvčí komunikace produktu Zdeněk Štěpánek. Pozornost obrací také k uspořádání prvků pod linií denního svícení: je tam umístěné druhé světlo, kde se nachází mlhové světlomety nebo – ve vrcholném provedení – separátní modul LED. „Toto uspořádání dodává vozu jedoucímu ve tmě charakteristický čtyřoký vzhled,“ konstatoval Štěpánek.

Zezadu by měly obzvlášť zaujmout – takový je alespoň záměr designérů – nové zadní skupinové svítilny. Jejich zploštění proti těm dosavadním zdůrazňuje šířku vozidla. Charakteristické uspořádání ve tvaru písmene C zůstává. Skica dále ukazuje nově tvarovaný zadní nárazník s černým difuzorem a delší zadní spojler. Jak nově uspořádané světlomety, tak zadní světla využívají technologii LED. Co přinese technická modernizace karoqu, zveřejněné obrázky neprozradí: to se nadšenci pro motoristické novinky dozvědí až za dva týdny.

Model Karoq Škoda Auto označuje jako „menšího bratra“ modelu kodiaqu. Oba se těší oblibě nejen mezi běžnými řidiči. Uplatní se například i ve službách policie. A líbí se třeba i středočeským záchranářům, kteří ve svém autoparku nemají jen sanitky. Potřebují také menší vozy pro převážení doktorů v rámci rendez vous; setkávacího modelu služby záchranářských a lékařských posádek.