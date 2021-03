„Dodavatele antigenních testů na covid-19 máme zajištěného. V této první fázi nám dorazilo přes 1000 testovacích sad, několik balení jsme obdrželi již v minulém týdnu, abychom si mohli vyzkoušet, zda budou testovací sady vyhovovat našim potřebám. Na trhu se objevila řada výrobků s různou mírou spolehlivosti, mnohdy bez požadovaných certifikátů. Dodavatel testů pro naši společnost nabízí kvalitní a certifikované testy, které jsou schválené a splňují požadavky Ministerstva zdravotnictví,“ uvedl ředitel pivovaru Jiří Kovář s tím, že testy lze provádět i tzv. samovyšetřením z přední části nosu, nikoli pouze z nosohltanu.

V současné době nemá rakovnických pivovar na střediscích varna, spilka, sklep, filtrace ani jednoho pozitivního zaměstnance a také ani jednoho v karanténě. „Někteří pracovníci si covidem-19 již prošli, ale nyní jsou již v plném pracovním nasazení. Ze stáčíren máme v karanténě pouze jednoho zaměstnance, který přišel do kontaktu s nakaženým v domácnosti. V průběhu pandemie se naskytlo pár pozitivních případů, ale jako v současném stavu, jednalo se vždy pouze o stejnou domácnost zaměstnance,“ upozorňuje Kovář.

Od počátku pandemie zde prodělalo onemocnění covid-19 přibližně osm procent zaměstnanců. V pivovaru fungují přísná bezpečnostní a hygienická opatření, a tak zatím nedošlo ke komunitnímu přenosu a masivnímu šíření mezi zaměstnanci. Každé osobě je při příchodu do areálu společnosti měřena teplota. V celém areálu pivovaru je povinnost nosit respirátory typu FFP2.

Kde je to možné, jsou zaměstnanci rozděleni do dvou skupin, které se pravidelně střídají po týdnu, aby spolu zaměstnanci nepřišli do kontaktu. „Závodní stravování dále probíhá samozřejmě s opatřeními jako je velmi omezený počet lidí v jídelně, jedna židle u každého stolu, dostatečná vzdálenost mezi zaměstnanci, všude je desinfekce,“ popisuje ředitel.

U stáčecích linek jsou zaměstnanci rozmístěni v úsecích po jednom na stanovišti. Mají zákaz shlukování na shromaždištích či kuřárnách. „Snažíme se využívat co nejmenší počet lidí na danou linku, ne však s rozporem na kvalitu práce nebo nadměrné zatížení lidí,“ dodává Kovář.