Uzavření restaurací v České republice znamená pro rakovnický pivovar nulový prodej sudového piva na tuzemském trhu. Také exportní trhy jsou výrazně omezeny a dochází k postupnému uzavírání restaurací i v okolních státech. „Prozatím nejsou omezeny prodeje v Rusku a v několika zemích bývalého Sovětského svazu. V tomto týdnu také expedujeme do Francie a Izraele. Díky tomu je sudová linka v současné době vytížena na zhruba třicet procent,“ popisuje generální ředitel pivovaru Bakalář Jiří Kovář.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

Naopak prodeje v lahvovém segmentu jsou na tuzemském trhu prozatím vyšší než v roce minulém, ale na exportních trzích dochází spolu s uzavíráním hranic a omezováním dopravy k rušení objednávek. „Uzavření restaurací, obchodů a zavedení řady dalších opatření je dle mého názoru nutné, ale samozřejmě přináší z hlediska podnikání obrovský problém, a to nejen pivovarům,“ vnímá obtížnost situace generální ředitel Tradičního pivovaru v Rakovníku.

Vládní opatření mají dopad i na docházku zaměstnanců do podniku. V minulém týdnu zůstávala doma zhruba čtvrtina zaměstnanců ze sta a většina personálu z pivovarem provozované Divadelní restaurace. „Z důvodu snížené poptávky a snahy o zajištění chodu pivovaru i v případě, že bude někdo z nás nucen odejít do karantény, jsme rozdělili kolektivy jednotlivých oddělení na skupiny, takže je vždy část zaměstnanců na pracovišti a část tedy zůstává doma,“ potvrzuje Jiří Kovář

V pivovaru fungují různá opatření, jako omezení vstupu osob do pivovaru, zrušení exkurzí, zrušení všech porad a osobních jednání, odložení servisních oprav, změna logistiky nakládek a pohybu dopravců, nošení roušek, měření tělesné teploty všech osob při vstupu do pivovaru, a to i zaměstnanců, vybavení jednotlivých oddělení dezinfekcí apod.

Krušovice

Také krušovický pivovar funguje se zvýšenými hygienickými a bezpečnostními opatřeními. „Jde o mimořádné období pro všechny strany, a proto jsme víc než kdy jindy v úzkém kontaktu s našimi zákazníky a dodavateli, se kterými řešíme dopady šíření koronaviru na jejich byznys a snažíme se je maximálně podporovat,“ říká Dita Vašíčková, manažerka komunikace Heinekenu.

Co se týká organizace práce, zaměstnanci a pracovníci, kteří nejsou přímo vázáni na produkci pivovaru a logistiku, pracují z domova, a to s cílem zachování maximální možné bezpečnosti. Manažerka komunikace Heinekenu také potvrdila navýšení výroby v oblasti off-tradu, tedy piva určeného pro obchody vzhledem k útlumu v on-tradu z důvodu uzavření provozoven.

Minipivovary

Různě se vypořádávají s uzavřením hospod a restaurací minipivovary. Výrazný pokles tržeb zaznamenali v uplynulých dnech například v rodinném pivovaru Zichovec, a to okolo pětasedmdesáti až osmdesáti procent, jak potvrdil jednatel Ondřej Husák. Přesto je i zichovecké pivo mezi lidmi i nadále velký zájem a rozvážejí ho na Kladensku, na sever Čech i do hlavního města. „Rozvozy zajišťuje sedm řidičů ve dvou směnách,“ doplňuje Ondřej Husák.

Také řevničovský pivovar Máša zaznamenal snížený prodej piva, ale žádné opatření zatím nepodnikl. „Prodej lahvového piva v místě se zatím nezvýšil. Ani se nesnažíme s lahvovým pivem někam dál expandovat. Momentálně jsme jen odepsali část prodeje a vyčkáváme, až se situace vrátí k normálu,“ uvedl David Máša, podle nějž uzavření hospod a restaurací citelněji ponesou spíš větší pivovary. „Náš podnik o dvou zaměstnancích včetně mě to nějak přežije. Předchozí léta byla opravdu výborná, takže nějaký útlum si zatím můžeme dovolit, pokud tedy tato situace nepotrvá nějak výrazně dlouho,“ dodává.