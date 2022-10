Nová cena od začátku tohoto měsíce je tak pro vodné 56,65 korun za metr krychlový a pro stočné činí 49,60 korun. Z pohledu ročního vyúčtování se tím průměrná cena pitné vody pro zbytek letošního roku zvýší o 0,89 Kč a cena za odvedení a vyčištění vody odpadní o 1,64 Kč.

Na Příbramsku se určitě dočkají zdražení po Novém roce. Zde se o dodávku vody pro majoritní část regionu stará společnost 1. SčV, a.s., která spravuje svěřený vodohospodářský majetek, jež patří Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram. „Výši ceny vodného a stočného schvaluje vlastník a i přes současné nárůsty veškerých vstupních nákladů nebudeme navrhovat navýšení ceny do konce tohoto roku, a to z toho důvodu, že již v současné době probíhá proces tvorby ceny pro následující rok,“ uvedla mluvčí společnosti Kristina Blaszczyková. Pro následující rok je ale podle jejích slov navýšení cen nevyhnutelné.

Zdražení pouze na položce stočného

Na Benešovsku ke zdražení ceny vody došlo letos už s prvním červencovým dnem. Ale pouze na položce stočného. „Čistírna odpadních vod je totiž energeticky velmi náročné zařízení,“ vysvětlil místostarosta Benešova Roman Tichovský. Dodavatel vody, Vodohospodářská společnost Benešov (VHS), tak radnici oznámil zvýšení ceny o 2,01 koruny na kubický metr včetně DPH. Společnost se totiž už nevešla do částky vypočtené pro dřívější období s levnější elektřinou.

Město tuto regulaci mohlo korigovat prostřednictvím výše nájemného, které mu VHS platí za využívání městské infrastruktury. To se nakonec nestalo, a tak odběratelé z domácností nyní platí za kubík odpadní vody 45,16 koruny. Cena vody, tedy vodné a stočné činí nyní v Benešově dohromady 92,75 koruny včetně DPH.

Červencové zdražení stočného však bezpochyby nebylo poslední. Další se očekává už na začátku nadcházejícího roku. „Máme informace o tom, že od Nového roku chystá dodavatel vody ze Želivky zvýšení její ceny až o pětinu. Čekáme na kalkulace na přivaděči, abychom věděli, co nás čeká. Jasné to bude na začátku listopadu,“ dodal Tichovský.

Zdražování se odvíjí od ceny elektřiny

Na druhou stranu firma Vodovody a kanalizace Nymburk se chystá na úpravu cen vodného a stočného až tradičně k začátku nového roku. „Vše se bude odvíjet od toho, jakou budeme platit cenu za elektřinu. Zatím se zdá, že jako střední podnik budeme spadat do zastropování. Momentálně pouze čekáme na oficiální vyjádření. Nové ceny tradičně zveřejníme k 1. prosinci,“ řekl Miloš Petera, předseda představenstva VaK Nymburk.

Že se i na Kolínsku zdraží voda, je jisté. Potvrdil to provozní ředitel divize Voda společnosti Energie AG Kolín Václav Hošek. Nebude to sice okamžité zdražení, jako se tomu stalo na Berounsku, ale lidé se budou muset na nárůst cen připravit. „Kalkulace se počítá vždy v říjnu až listopadu, poté ji musí schválit vlastník,“ uvedl Hošek. V regionu ke zvýšení ceny vody tedy určitě dojde od 1. ledna příštího roku. O kolik přesně to bude, v této chvíli provozní ředitel ještě neodhadl.

Mezitím se ale vůbec neví, jak to bude na Kladensku a Mělnicku. Vodárny Kladno-Mělník oznámily, že se o zdražování bude rozhodovat nejdříve v listopadu. „Cenová jednání stále probíhají a k rozhodnutí o nich dojde pravděpodobně na konci příštího měsíce,“ sdělila mluvčí Středočeských vodáren Andrea Rabasová.

Podobně tomu je i v hlavním městě. „Pražské vodovody a kanalizace do konce letošního roku zvyšovat cenu vodného a stočného nebudou. Sdělovat o kolik se cena zvýší od začátku příštího roku je v tuto chvíli předčasné,“ uvedl mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.