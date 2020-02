Kvůli němu se hlasitě ohrazují občané, radnice některých městských částí Prahy i magistrát hlavního města.

Desítky milionů nestačily

Kritice i stížnostem čelí firma dlouhodobě; schytává to zvláště od obyvatel pražského Zličína. Původní systém čištění odpadní vzdušiny, který tvořily cyklony (odlučující částice prachu odstředivou silou) a vodní pračky, proto postupně doplnila dvěma stupni čištění na bázi studené plazmy (v principu jde o ionizaci plynu). Marně. Ani investice vyčíslené na 78 milionů korun příval stížností nezastavily, byť podle výsledků měření měl zápach zmizet. Lidé nevybavení přístroji, ale pouze vlastním nosem, však dál trvali na svém: puch až na zvracení.

Teprve v prosinci a v lednu počet stížností poklesl o 60 procent, uvedla ve středu produktová ředitelka společnosti Vafo Karolína Čápová. Dává to do souvislosti s instalací další vodní pračky v koncovém stupni, tedy na výstupu. To však ještě nebylo výsledkem rad Ciahotného týmu. Ten tvrdí, že našel viníka, který má obtěžování lidí zápachem na svědomí: aerosol. Drobounké kapičky vody z čisticí technologie, v nichž se nejrůznější látky obsažené ve vzduchu ochotně rozpouštějí – a bez újmy projdou plazmovou technologií, jež účinkuje na suchý vzduch.

Samotný aerosol, viditelný jako bílý „kouř“ nad výrobnou v Chrášťanech, sám o sobě tolik nepáchne. Unáší ale rozpuštěné cizorodé látky s sebou – a co hůř: ty spolu reagují navzájem, přičemž vznikají i sloučeniny mnohem smradlavější než ty původní. Laické přirovnání nabízí Ciahotný k francouzskému sýru: čím starší, tím je víc cítit. Tam, kde se voda odpaří, se zápach uvolní – a ano: opravdu to tam může smrdět víc, než v samotném výrobním provozu. Není to tak, že by naštvaní lidé přeháněli! A zde je také příčina, proč Vafo zapáchá zcela jinak, než třeba vepřín nebo skládka: čím blíže ke zdroji, tím větší smrad…

Omezit aerosol, jehož vliv se obzvlášť tíživě projeví za teplotní inverze, znamená omezit zápach, míní Ciahotný. Firmě jeho tým navrhl několik řešení, jejichž účinnost se bude v příštích týdnech zkoušet na modelech. Pokud testy prokážou uspokojivou účinnost, nechá Vafo vyrobit velká zařízení pro potřeby provozu. Zkoušet se také bude recirkulace vzduchu: z extrudéru (linky tvarující granule) nepůjde odpadní vzduch rovnou do systému čištění, ale ještě předtím bude využit v sušárně produktů.

Pro jakékoli rozumné řešení

Peníze nebudou problém, slíbila ve středu Deníku ředitelka Čápová. „Jsme připraveni investovat do jakéhokoli rozumného řešení,“ konstatovala. Naopak: počítá se s tím, že co se odzkouší a osvědčí v Chrášťanech, by společnost uplatnila i ve svých dalších provozech. O tom, že navrhovaná řešení budou skutečně fungovat, je Ciahotný skálopevně přesvědčen. „Zaručit to nemohou; neumím věštit z křišťálové koule,“ řekl nicméně Deníku. Osobně však nepochybuje: za rok už se na zápach bude jen vzpomínat.

Navrhovaná opatření pro Vafo Chrášťany



1. Usilovat o snížení vypouštěného aerosolu. Zkoušet se bude zařízení typu demister (někdy se také označuje jako „odlučovač kapek“), jež je zatím vyrobené ve velikosti určené pro testy v rámci pilotního provozu pro posouzení účinnosti. Pokud bude vysoká, společnost nechá vyrobit zařízení pro nasazení v provozu. Demister bude spuštěn v příštím týdnu, vyhodnocování má trvat měsíc.



2. Ochlazení provozu vodní pračky odpadní vzdušiny. Jestliže ze sušárny přichází vzduch o teplotě kolem 150 stupňů Celsia, vodu v pračce ohřeje na 40 – 50 stupňů, s čímž se pojí vysoký odpar. Výrazné ochlazení výnos aerosolu z vodní pračky by mělo snížit. Pokud se funkčnost potvrdí, dojde na s rozsáhlejší uplatnění. S těmito zkouškami se počítá v březnu až dubnu.



3. Vyzkoušet recirkulaci vzduchu. „Použitý“ vzduch z extrudéru (linky tvarující granule) nepůjde rovnou do systému čištění odpadní vzdušiny, ale ještě předtím bude využit v sušárně produktů. Je sice znečištěn zapáchajícími látkami, ale vůči produktu v něm není nic cizího, a tak by se na kvalitě výrobků neměla změna projevit. Příprava těchto testů bude nejnáročnější, protože si vyžádá úpravy potrubí. Pokud se neprojeví problém na technologii ani s kvalitou, ušetří to polovinu vzduchu nasávaného do sušičky. Předběžným obdobím zkoušek je zhruba duben – červen.



4. V rámci expertní komise posuzovat možnosti lepšího využívání již existujícího vybavení v závislosti na vyhodnocování vnějších vlivů. Jde například o možné úpravy provozu technologie čištění odpadní vzdušiny v případě silně inverzního charakteru počasí.



Zdroj: Karel Ciahotný, Vysoká škola chemicko-technologická