Podobně jako před měsícem jste se opět přidali k celorepublikovým protestům. Vadí vám situace na trhu Evropské unie a vzniklé přebytky, administrativní náročnost a byrokratické tlaky. Dále požadujete přenastavení spolupráce s Ukrajinou a návrat Společné zemědělské politiky respektující práci zemědělců. Proč protest opakujete a proč zrovna ve středu? Ve čtvrtek má být v Bruselu jednání premiérů vlád států Evropské unie ohledně zemědělství, takže jsme se dohodli v rámci Evropy, my, Poláci a další státy, že uděláme protestní akce, aby si nás všimli. Aby viděli, že situace v agrárním oboru je skutečně kritická. V Bruselu by se 21. března mělo jednat o krizovém balíčku, který by měl pomoci zemědělcům v kompenzaci nízkých cen obilovin a řepky. Jde o to, aby opravdu krizový balíček byl a aby ho platila Evropská unie.

Co kdyby ho Evropská unie neplatila?

Pokud by to mělo jít z národních rozpočtů, vzhledem k tomu, jak se k nám macešsky naše vláda chová, máme obavu, že by to mohlo být pro nás ještě horší a rozdíl by mohl být pro nás ještě větší, pokud by některé státy zaplatily a náš stát ne. Toto ovšem hrozí. Viděl jsme to třeba minule, když byly protestní akce v Praze. Předseda vlády Petr Fiala nám slíbil dvě miliardy, ale tím, že jsme podle něj „zlobili“ nám je nedá. Tento příslib je pro mě nepochopitelný.

Zemědělec Miroslav Pánek: Poprvé za dvacet let nemám komu prodat svoji úrodu

Vy už jste protestních akcí v rámci republiky udělali několik. Vedlo to tedy vůbec k něčemu?

Zatím si myslím, že výsledky jsou hodně žalostné. Mezi námi zemědělci je boj, jakou formou protesty dělat. Je tu plno radikálních zemědělců, kteří by to chtěli udělat hodně razantně. My ostatní zatím nechceme brát jako rukojmí ostatní občany České republiky, zrovna tak i zde v Rakovníku. Myslím si, že nám tu lidi fandí, takže jim chceme spíš ukázat, že tu jsme, že problémy máme, ale nechceme jim omezovat život. Myslím si, že je to správný přístup.

Co když ovšem vláda vaše protesty nevyslyší?

Pokud nás vláda donutí, budeme muset udělat i něco, co pro nás není příjemné. My jsme zemědělci a chceme dělat na polích. Je krásné počasí, potřebujeme sít, být ve chlívech, tedy tam, kde máme svoji práci, kterou máme hrozně rádi, ale musíme se ukázat, protože na nás každý kašle. Slibů bylo plno, ale jak to dopadlo. Komu máme věřit, když ne české vládě? Ale my už jí nevěříme. V červnu roku 2022 bylo slíbeno podáním ruky místopředsedou vlády, že se bude řešit zaměstnanost na venkově, že dostaneme 2 až 3 miliardy. Je rok 2024 a nedostali jsme nic. Pan premiér nám řekne, že zlobíme, chtěli jsme vám dát příští rok, ale nedostanete nic. To je opravdu zvláštní přístup.

Zdroj: Deník/Josef Rod

Ocitá se již podle vás české, potažmo evropské zemědělství v kritické situaci?

Myslím si, že určitě. Tím, že sem přicházejí levné komodity ze států mimo Evropskou unii, je zemědělství opravdu v kritické situaci. Proto bojují všichni zemědělci v Evropě, to nás všechny spojuje. Je potřeba se nad tím zamyslet. Když se pak dozvím, že to jde k nám nejen z Ukrajiny, ale i Ruské federace, proti které děláme všechny možné sankce, a oni pak zdůvodní, že jejich obilí nám pomůže, tak proč sem předtím nešel levný plyn a levná ropa? Najednou je přístup jiný. Směřuje to akorát k tomu, že se tu naše zemědělství zruší a budeme do Jižní Ameriky vozit auta a jiné průmyslové věci, evropských zemědělců už nebude potřeba.

Co říkáte na Green deal?

Nedávno byl v Brazílii můj syn. My tu o Green dealu mluvíme a tam nám ukazují, jak tam mýtí lesy a zvyšují zemědělskou produkci. Zemědělství tam tvoří téměř čtvrtinu hrubého domácího produktu, v Evropské unii od 1,5 do 2%. Tam kácí stromy a my si tu budeme blbnout tím, že v Polabí na nejúrodnějších půdách budeme kusy polí nechávat ladem nebo mimo produkci. V tom není logika. My Green dealu jako takovému fandíme, ale ten začal tím, že „farm“ to „fork“, tedy z farmy na vidličku. Tomu rozumím, tady to vyrobím, tady to zpracuji a tady to sním. To je přece Green deal. A ne to, že sem budeme vozit rajčata z Maroka, když je tu umíme vypěstovat. Abychom tu likvidovali sady a vozili jablka odjinud, to přece není Green deal. Vláda si navíc neuvědomuje ještě jednu věc.

Další protest. Desítky traktorů opět po měsíci vyjely do ulic Rakovníka

Povídejte…

Záběr zemědělství je podstatně širší. Není to jako když učitel dostane nebo nedostane peníze, tak se to dotkne daného učitele. Tady se to dotkne celého venkova. Jenom prosperující zemědělec podporuje fotbal, kulturu. Vidíme to i na naší firmě, kolik peněz dáváme do různých aktivit v rámci našeho celého katastru. Když peníze mít nebudeme, nebudeme je moci dávat a omezí to celý venkov. A to si musí někdo uvědomit. Jsme jediní, kteří mají takto obrovský záběr.

Jeden z protestujících zemědělců Miroslav Pánek před měsícem prohlásil, že poprvé za dvacet let nemá nasmlouvaný prodej. Takových zemědělců je více?

Ano, je jich více. Vždycky byla nějaká jistota, ale nyní vůbec není. A není ani jistota, kde se to uskladní, protože Evropa je plná a nikdo s tím zatím nic nedělá. Přitom když všude čteme, jak v Súdánu umírají miliony lidí hlady, tady je nadvýroba. Když chceme být humánní a chceme pomáhat, proč to tam nedáme? Toto nechápu. A tady budeme likvidovat zemědělství… Přijde mi, že už tu nefunguje zdravý selský rozum, který fungoval po generace. Je to zejména o politice, ale proč si má brát někdo zemědělce jako rukojmí na své politické ambice, to zkrátka nechápu.