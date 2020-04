/FOTOGALERIE/ Rakovničtí hasiči rychlým zásahem uchránili rodinný dům v severní části Rakovníka před rozšířením požáru, který byl nahlášen ve čtvrtek 23. dubna před 17. hodinou. K události okamžitě vyjel velitel čety společně s automobilovým žebříkem a dvěma cisterny ze stanice Rakovník společně s lubenskými a luženskými dobrovolnými hasiči.

Zásah rakovnických hasičů. | Foto: archiv HZS Středočeského kraje

Hasiči po příjezdu zaznamenali rozvinutý požár vstupní části do domu a části střechy v blízkosti garáže. V domě se nikdo nenacházel, takže hasiči vstoupili do objektu násilně. „Zásah byl veden současně vnitřkem budovy i z výškové techniky s důrazem na zamezení šíření požáru střešní konstrukcí do zbylé části domu a na omezení škod vzniklých hasební vodou za použití takzvaného D programu,“ přiblížil Jaroslav Gabriel, mluvčí HZS Středočeského kraje.