Pražský multifunkční záchranářský kamion Fénix odvezl 12 lehce zraněných lidí. „Nikdo z klientů nemusel být transportován letecky,“ doplnila Monika Nováková. Záchranáři po dohodě s velitelem zásahu v půl desáté večer ukončili traumaplán.

„Na místo se sjelo sedm posádek, k tomu posádka Letecké záchranné služby z Ústí nad Labem,“ uvedla mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková. Na místě byl i multifunkční záchranářský kamion Fénix. Vrtulníků nakonec povolali více.

Z Prahy na místo vyjeli hasiči ze dvou stanic a tři dobrovolné jednotky. Dohromady tam pracuje 17 hasičských jednotek, takže jich podle jejich mluvčí zasahuje na místě zhruba stovka. Využívali výškovou techniku a mířili jak na hořící střechu, tak do oken, ze kterých se stále valil dým. Požár měli pod kontrolou před jedenáctou večer.

Na místě je vyhlášen už 3. stupeň poplachu. Probíhají hasební práce z vnějšku budovy. Na místě zasahuje 17 jednotek, včetně @HasiciPraha. Probíhá evakuace osob z budovy. https://t.co/6lAkw6ZVok pic.twitter.com/ap4PpYLlkw — HZS ScK (@HZS_ScK) June 1, 2022

První byli na místě městští strážníci. Jako jeden z prvních si požáru všiml i roztocký správce hřiště, které se nachází hned naproti. Zřejmě začalo hořet od střechy, která je podle něj v rekonstrukci.

Jeho slova potvrdil i bývalý záchranář Michal Černý, který sloužil u záchranné služby, a dokonce všechny zaměstnance v minulosti školil. „Podle mě budova nebyla vhodná pro lidi s tímto postižením. Je to bývalý hotel,“ zmínil.

? Zasahujeme v Roztokách u Prahy ve spolupráci s @zzshmp, ZZS Ústí, @HZS_ScK, @PolicieCZ. Vyhlášen 2. stupeň HPO. Podrobnosti průběžně. — Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (@ZZS_SCK) June 1, 2022

Podle odhadu dalšího očitého svědka z deváté hodiny večer bude zásah hasičů trvat minimálně ještě několik hodin. „Je to opravdu mohutný požár a na místě je cvrkot. Hasiči, záchranka i policisté pomáhají klientům do termofólií a následně do sanitek. Organizace záchranných složek je úžasná, nicméně jde skutečně o životy a každý dělá co může,“ řekl.

Kolem deváté hodiny dorazil na místo evakuační autobus středočeských hasičů, který klienty převezl do okolních center.

Podle informací mluvčí záchranné služby z deváté hodiny večer jsou dva lidé v kritickém stavu a jeden člověk utrpěl středně těžké poranění. Celkem 51 osob bylo zraněno lehce. „Údaje se však mohou podle vývoje situace ještě měnit,“ doplnila mluvčí záchranky.