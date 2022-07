Kromě sanitního vozu tak k požáru vyrazili i profesionální hasiči ze Slaného a dobrovolní hasiči Braškov, Stehelčeves, Unhošť a Vinařice. „Zraněného muže si pak převzala do své péče posádka zdravotnické záchranné služby, po prvotním ošetření byl pacient převezen do kladenské nemocnice. Hasiči zahájili zásah pěti proudy C, a to i za využití automobilového žebříku. Požár se však dál rychle rozšiřoval, a to i kvůli tomu, že areál sběrny byl hodně členitý a zřejmě v něm bylo uskladněno větší množství hořlavých materiálů, navíc i několik velkých lahví s propanbutanem,“ upřesnil tiskový mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

Jedna z lahví záhy explodovala a deset minut nato se ozvala další exploze. Vlivem silného hoření, které nesláblo, se na hlavním objektu začala propadat střecha. Velitel zásahu si tedy vyžádal další posily.

Třetí stupeň poplachu

„Krátce po půl jedné v noci tak byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Do Kladna vyjely jednotky Stochov a Kralupy nad Vltavou a dobrovolné sbory obcí Hostouň, Pletený Újezd a Smečno. Po příjezdu nových jednotek byl postupně navyšován i počet vodních proudů. Kvůli silnému zakouření a zásahu v dýchací technice bylo nutné doplnit zásoby lahví se stlačeným vzduchem. Z tohoto důvodu operační důstojník vyslal k události protiplynový automobil,“ popsal dramatickou situaci mluvčí.

Hasiči se navíc potýkali s velkou spotřebou vody. Tu po vyprázdnění cisteren brali z hydrantové sítě, ve které nechali zvýšit tlak na maximum, aby doplňování bylo co nejrychlejší. Zároveň pro zásobování vodou využili i hydrant v nedalekém areálu kladenské teplárny.

Požár se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu po dvou hodinách náročného zásahu a několik minut před druhou hodinou byla ohlášena jeho lokalizace. Z objektu hasiči vynesli dvě 33kilogramové a dvě 10kilogramové propanbutanové lahve, které průběžně ochlazovali vodou. Krátce poté byl požární poplach snížen na druhý stupeň a začalo vyhledávání skrytých ohnisek. Ta se vyskytovala hlavně pod zborcenou konstrukcí, přičemž část poškozené stavby museli hasiči postupně rozebírat.

„Kolem šesté hodiny ranní bylo domluveno střídání dobrovolných jednotek, o hodinu později i profesionálních hasičů – ale už jen nastupující kladenskou směnou. V půl šesté pak operační středisko vyhlásilo poplach dobrovolným jednotkám obcí Buštěhrad, Lhota, Nové Strašecí, Rynholec a Středokluky. Jejich členové poté postupně vystřídali své kolegy, kteří u požáru zasahovali od nočních hodin,“ upřesnil mluvčí.

Kolem půl osmé přijela ze stanice Kladno nová směna a její velitel převzal i velení zásahu, současně byl stupeň požární poplachu snížen na první úroveň. V dalších hodinách pokračovalo rozebírání objektu a vyhledávání ohnisek, která hasiči dohašovali.

„Začalo i zjišťování příčiny vzniku požáru. V půl jedenácté byla ohlášena likvidace požáru, po které bylo místo předáno zástupci majitele s nařízenou pětihodinovou dohlídkou,“ doplnil Holomčík.

Při zásahu se lehce zranil jeden z kladenských profesionálních hasičů, po ošetření na místě pokračoval na vlastní žádost v zásahu alespoň při obměňování dýchací techniky.

Přímé škody na budově a technickém vybavení byly předběžně vyčísleny na dvacet milionů korun, přičemž se podařilo uchránit majetek za pět milionů. Podle vyšetřovatelů vznikl požár po vznícení prodlužovacího kabelu. Proč k zahoření došlo, bude patrné po expertíze, na které bude spolupracovat odborná skupina z Technického ústavu požární ochrany Praha.