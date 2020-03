Na střední jsem studovala obor Grafický design v krásném lázeňském městě Karlovy Vary, pak pokračovala studiem Vizuálního designu na Vysoké škole v Ústí nad Labem, kde jsem absolvovala i stáž v ateliéru Textilní tvorby. Rok jsem žila i ve Varšavě a na místní Akademii umění se věnovala kresbě, malbě a klasickým tiskařským technikám. Přitom jsem pracovala ve firmách věnujícím se marketingu, reklamě a korporátnímu designu. Když jsem otěhotněla, vlastní potřeba pohodlného a padnoucího spodního prádla mě opět přivedla k mé vášni navrhování a já se začala věnovat tvorbě pohodlného spodního prádla z ekologických materiálů a bez kostic.

Bylo to proto, že všechno prádlo, co jsem měla, najednou bylo nepohodlné. Kostice se mi zařezávaly do těla, bránily lymfatickému systému se správně čistit. Kalhotky zase měly švy na úplně špatných místech, kde by být neměly a podobně. Také jsem se začala díky mateřství zajímat o zdravější životní styl. Přestala jsem kupovat potraviny, kde se objevuje chemie, ale tím to neskončilo, protože tu samou chemii si natíráme na tělo nebo nosíme v oblečení. Vše, co přijde do styku s naší kůží se nám dostává do těla a naše játra a ledviny si s tím pak musí poradit. Je dobré si uvědomovat, co nosíme. Proto jsem si jako stěžejní materiál zvolila Bio bavlnu.

Specializuji se na prádlo pro kojící maminky nebo pro ženy po ablaci prsu. Dokáži pomocí přírodních materiálů formovat i nerovnosti v poprsí. Měla jsem zákaznici, která měla odstraněnou jenom část prsu a klasická silikonová vycpávka ji tlačila. Proto ji nedokázala nosit, jak to bylo nepohodlné. Vymodelovala jsem chybějící část přímo vycpáním košíčku v daných místech konopným flísem, který je měkký a naprosto přírodní. Moc jí to pomohlo. A takového zakázky, kdy mohu být nápomocná, mě velmi těší. Nedávno jsem na toto téma mluvila i v pořadu České televize Sama doma. Hlavně o nezdravosti nošení kostic. To je osvěta, která se tu pomalu šíří. Ráda pomůžu ženám k lepšímu zdraví.

Jsem především maminkou tří malých dětí. To cítím jako mojí hlavní práci či poslání. Teď mě nejvíce potřebují a já si je chci užít, protože to vše utíká strašně rychle. A tvorbou prádla právě relaxuji od těch mých malých rošťáků. Přijdu na jiné myšlenky a tvořím, co mě baví. Navíc jsem taková ta tvůrčí duše. Nápady neustále přicházejí a já někdy potřebuji čas jen pro sebe, abych je mohla pustit na svět. Vzhledem k tomu, že nejmladšímu synovi je 11 měsíců, jsou mojí hlavní náplní dnů děti nebo prádlo. Naším snem byl baráček na horách, ale v Polabí možná zakotvíme napořád.