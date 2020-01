Lidí s pozitivním a poctivým přístupem k věcem není v Kutné Hoře málo, přesto každý další nově objevený je pro mě balzámem na duši. Martina Moličová, zakladatelka Kafírnictví, mezi ně rozhodně patří. „Podnikala jsem v Pardubicích, kde jsem v roce 2014 rozjela kavárnu Tvoje dílna. Pak jsem se ale v důsledku životních změn přestěhovala do Kutné Hory a podnikala jsem na dálku odtud, což nebylo vůbec jednoduché. Začali jsme proto hledat prostory v Kutné Hoře.“

„Je pravda, že jsme byli varováni, že v Kutné Hoře není podnikání růžové, přesto jsme do toho šli. A měli štěstí. Ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že se po něčem podíváme, tak se za týden objevila možnost koupě domu na Palackého náměstí 510/9. Koupili jsme ho s naivní představou, jak rychle se nám to tady všechno podaří dát dohromady a otevřeme. Mělo být otevřeno rok předtím, než se pak reálně otevřelo.“

„Od koupě po otevření to trvalo dva roky. Otevřeli jsme v červenci loňského roku. Jak se daří? Nepotvrdily se ony černé představy o tom, že to nejde. Neříkám, že je to vždycky skvělé, jsou i horší dny. Ale v globálu si myslím, že je to fajn. Moc ráda jsem hlavně za to, že si k nám cestu našli i Kutnohoráci. Musím říct, že pro nás nebyl rozdíl v sezoně léto a podzim, což se normálně na klientele turistů vždycky projeví.“

„V čem je přidaná ta přidaná hodnota, že k nám chodí i spousta místních? Spíše by to byla asi otázka vhodná pro zákazníky, ale z naší strany je to poctivost a kvalita, kterou se do podnikání snažíme vkládat. A to nejen vůči zákazníkům, ale také vůči našim zaměstnancům. Nikdy nechceme být podnikem, který je postavený na tom, že do něj turista přijde jednou, je jakžtakž spokojený nebo nespokojený, my jsme na něm vydělali a je nám to jedno. Od začátku jsme se snažili jít tou cestou, že sem chceme dostat hlavně místní.“

„Opakovaně můžete do svého podniku lidi dostat jen tím, že neodcházejí zklamaní. To znamená, že dostanou kvalitní produkt, ať už je to dort nebo káva. Druhým, řekněme lákadlem, je možnost tvoření, kterou nabízíme. Hodně chodí rodiče s dětmi. Máme stálou nabídku tvoření, která ale ještě není zdaleka hotová. Zároveň se snažíme reagovat i sezoně, před Vánoci se lidé mohli vyrobit vánoční ozdoby.“

„Pomáhá mi partner a můj syn, který se narodil v září dva měsíce po otevření,“ řekla se smíchem sympatická Martina s tím, že místo šestinedělí měla šestidenní. „Je to hodně náročné. Od 30. července bych dny, kdy jsem v Kafírnictví nebyla, spočítala na prstech jedné ruky. Je to vyčerpávající, ale baví mě to,“ popsala Martina. Se zaměstnanci jí to prý musí fungovat především lidsky. „To je asi to nejdůležitější.“

„Pocházím z Orlických hor. Po gymnázium jsem studovala marketingovou sociální komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Potom mě osud odvál mezi druhým a třetí ročníkem na vysoké škole do Kolína, kde jsem nastoupila na personální oddělení do TPCA. Původně jen na tři měsíce, ale nakonec jsem tam pracovala až do roku 2016 v sekci vzdělávání. Díky tomu jsem získala vazby v regionu. V Kutné Hoře se žije a podniká dobře. Lépe než v Pardubicích.“