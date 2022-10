Byl tvrdohlavý po tátovi, ale nechtěl jít jeho cestou, chtěl si vyšlapat svoji. Dal vale fotbalu i cukrovarnictví a vyrazil do Prahy studovat ekonomku. Podnikavá povaha se ukázala hned po návratu. Chtěl si zahrát squash, ale nebyli parťáci. Tak založil studentskou ligu, letáčky polepil školu a do dvou týdnů se přihlásilo 200 lidí. Vycítil potenciál, ale netušil, že startuje projekt, který ho hned v prvním roce bude živit.

Bylo to jednoduché. Po registraci na www.vaseliga.cz a uhrazení měsíčního členství v ceně tří Plzní v hospodě získává uživatel čtyři ligové zápasy a neomezený počet přáteláků ve svém městě a sportu. K tomu navíc slevy na sportovištích po celé ČR.

Liga se rozrostla o další raketové sporty a expandovala mezi studenty dalších univerzit i mimo Prahu. Hrát ale může kdokoliv, soutěží se ve squashi, badmintonu, tenisu, stolním tenisu, beach volejbalu, roundnetu.

„Před covidem hrálo ligu asi 1800 lidí. Často je to taková seznamka přes sport. Postupně jsme přidali pořádání komunitních aktivit v zimě lyžák, letní a podzimní čtyřdenní kempy, kde zapojíme do her a sportů i děti. V červenci z toho byl event pro dvě stě sporťáků a sporťaček.“

Úspěchy i pády

Vaše liga v různých sportech funguje v Praze, Brně, Plzni, Mladé Boleslavi, Olomouci, Pardubicích, Karlových Varech a Ivančicích. Další města Tomáš neplánuje. Už to zkusil, přepálil to, spálil se a přišel o dost peněz.

„Někdy to přeženu, ale moc si nepamatuju věci, které se nepodařily. Spíš myslím na to, kam projekty posouvat dál. Když peníze jsou, tak se použijí. Když nejsou, tak něco změníme a vyděláme je. Těch proher jsem zažil víc. Hlavní je spojení s mým odchodem ze světa pokerových klubů,“ přibližuje Tomáš svoji druhou kariéru, která běžela souběžně s Vaší ligou.

Nedlouho po spuštění ligy se k ránu v hospodě s kamarádem, profesionálním hráčem pokeru, v legraci dohodli, že si otevřou pokerový klub. Do měsíce otvírali na pražských Vinohradech. V době rozmachu měli přes 30 zaměstnanců a tři poker cluby. I tady Tomáš vsázel na principy svobodné firmy, zaměstnanci mohli do všeho mluvit. Od důvěry v lidi ho neodradila ani ztráta tří set tisíc, které ukradl jeden ze zaměstnanců.

Po osmi letech v pokeru, ve světě nočního života, cítil Tomáš v roce 2015 potřebu dát víc prostoru tomu, co ho i přes výchovu k materiálnu zajímalo vnitřnímu světu duševního i tělesného rozvoje. Tou dobou se už roky věnoval meditaci a józe. „Pokerové podnikání neslo pěkné peníze, ale poslechl jsem svůj pocit. To mě posunulo k možnosti věnovat se víc do hloubky meditaci a zdravějšímu životnímu stylu.“

Svůj podíl z úspěšného pokerového klubu prodal, vsadil vše na jednu kartu. „Investoval jsem do Forexu a známí, kteří fondy spravovali, mi pak zavolali, že jsem s pádem rublu o všechno přišel.“ Ani ztrátu několika milionů však Tomáš nevnímá jako fatální a jde dál.