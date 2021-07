OMYL. Není to stříháním. Tenhle efekt vzniká tak, že vlasy se přirozeně celoročně vyměňují. Tedy vypadávají ty nejdelší a dorůstají nové – kratší.

Zastřižením dojde k efektu zahuštění, neboť odstřihneme nejdelší konečky, které jsou zeslabené věkem vlasu. Na hlavě zbydou zastřižené staré a dorostlé nové a tento efekt pak vnímáme jako zahuštěné vlasy.

Když nejsem v pohodě, vlasy mi nedrží

PRAVDA. Vlasy mají energii, která reaguje na náš fyzický a duševní stav. Jsou to doslova energetické anténky. Jsme-li unavení, vlasy budou jako bez života. Jsme-li smutní, vlasy ztratí lesk a pohyb. Rozčilujeme se? Vlasy budou trčet, poletovat a elektrizovat. Jsou dokonalým projevem vnitřního stavu těla nebo duše. Jako první na nich poznáme, že s námi něco není v pořádku. Oznamují nám též počátky onemocnění, dysfunkce některých procesů v těle, nerovnováhu v jídle a mnoho dalšího.

Ženám 50+ dlouhé vlasy přidávají na věku

OMYL. To je úplný nesmysl, který je třeba nechat odejít do minulosti. Pravda je jen to, že s věkem je třeba o vlasy více pečovat. Nejčastěji silnější hydratací. Používat kvalitní domácí péči a barvit rozhodně u profesionálů.

Pokud vlasy udržíte zdravé, můžete si je užívat kdykoliv. Platí jednoduché pravidlo – co je zdravé, to je mladé. A zdravé vlasy tento efekt silně podporují. Delší, pěstěné vlasy vám klidně uberou deset let.

Vlasy je třeba denně pročesat

OMYL. Každodenní pročesávání vlasů hřebenem nebo kartáčem je zbytečné a vlasům rozhodně neprospívá. Pokud máte vlasy zdravé nebo ošetřené a mají kvalitní střih, pak rozčesávání stačí před umytím vlasů. Jinak hřebeny nepoužívejte a vlasy upravujte prsty a vhodným produktem podle typu vlasů.

Předplaťte si Deník.cz a získejte zdarma e-knihu plnou ovocných receptů. Více na: denik.cz/predplatne.