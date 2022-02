První zmínky o odstraňování chloupků pocházejí z doby bronzové, ze starověkého Egypta, Mezopotámie i Řecka. Tehdy se depilace považovala za hygienickou záležitost, protože ochlupené tělo se považovalo za nečisté. Už kolem roku 1900 př.n.l. se k depilaci používaly různé bronzové nebo měděné škrabky, pinzety a břitvy. Také se začala používat první depilační hmota – cukrová pasta. Ta je i dnes velmi populární právě na území nejstarších civilizací.

Odstraňování chloupků se dělí na depilaci a epilaci. Při depilaci se odstraní chloupek nad pokožkou, při epilaci se vytrhne i s kořínkem. Depilace a epilace má dnes mnoho způsobů. Každý má své výhody a nevýhody a každému člověku vyhovuje něco jiného. Pojďme si stručně popsat, co ty základní obnáší.

Holení

V podstatě to je nejzákladnější depilace, protože holení de facto uřízne chloupek těsně nad pokožkou. Zvlášť v citlivých oblastech jako jsou intimní místa holení často poškodí nebo poraní pokožku. To se projevuje zarudnutím a pupínky, které by se měly ošetřit. Nejúčinnější jsou krémy po holení nebo obyčejný dětský pudr. Značnou nevýhodou je to, že holit se musíte často. U ostatních druhů depilace tomu tak není.

Depilační krém

Opět se jedná o klasickou depilaci. Při této metodě odstranění chloupků se používá depilační krém. Jedná se o produkt, který k odstranění chloupků používá chemické látky. Použití depilačního krému je stejně jednoduché jako nanesení produktu, obvykle se čeká 15 minut a krém se smývá. Tím se odstraní chloupky nad kůží, takže vaše kořínky nebudou z ošetření podrážděné. Je to proces s malým úsilím a je relativně levný. Depilační krém si můžete koupit v drogerii nebo salonu a vzít si ho domů. Nejsou vyžadovány žádné odborné znalosti. Výhodou je nízká cena, nevýhodou možná alergie na některou složku krému. Před aplikací na celou oblast je důležité provést rychlý kožní test na malém kousku pokožky.

Epilace voskem

Holení je sice nejběžnější formou odstraňování chloupků u všech pohlaví, ženy ale většinou preferují epilaci voskem, zejména pokud jde o oblast bikin. Voskování zahrnuje přitlačení horkého nebo teplého vosku na oblast, kterou chceme depilovat. Vosk se pak rychle strhne v opačném směru růstu chloupku, aby se odstranil z folikulů. Epilace voskem má mnoho forem, od tvrdého vosku přes pásový vosk až po voskové perličky. Doma se běžně používají pásové vosky, v salonech se zase provádí účinnější ošetření s tvrdým voskem. Použití vosku na odstranění chloupků má minimální vedlejší účinky, nejčastější bývá zarudnutí po vosku.

Ať už si chcete upravit obočí, horní ret, hrudník nebo záda, depilaci voskem lze provádět prakticky na jakékoliv části těla. Skutečnost, že téměř všechny části těla mohou být epilovány voskem, z voskové epilace dělá jedno z nejpopulárnějších ošetření. To platí zejména ve srovnání s holením, které může způsobit oděrky pokožky v citlivých oblastech. Ideální je svěřit proces odstraňování chloupků odborníkovi ze salonu. Voskování také zanechá oblast bez chloupků déle než holení. Zatímco holení stříhá chloupky pouze nad kůží, voskování chloupky vytahuje od kořínku. Nejen, že to dává vlasům více času na růst, ale také snižuje výskyt strniště.

Laserová epilace

Stejně jako voskování lze laserovou epilaci bezpečně provádět kdekoli na těle a obvykle bolí méně než voskování. Na rozdíl od epilace voskem však může být laserové ošetření drahé a vyžaduje několik dlouhých sezení, než uvidíte skutečné výsledky. Skutečným přínosem laserových ošetření je to, jak mohou drasticky snížit frekvence odstraňování chloupků. Někomu vydrží hladká pokožka několik týdnů, po několika použitích to mohou být i dva tři měsíce. Nevýhodou kromě vysoké ceny je, že některé citlivé typy pokožky mohou reagovat alergicky. Ve výjimečných případech se na pokožce mohou objevit pigmentové skvrny, které se odstraňují velmi těžce.

Praktiky depilace a epilace se neustále vyvíjí. Laser před dvaceti lety zněl jako sci-fi, dnes se v salonech a při různých kosmetických ošetření používá běžně. Jednou z metod posledního desetiletí je epilace pomocí světla. Říká se mu intenzivní impulsní světlo. Používá se speciální lampa, která vysílá světelný impuls na kořínek chloupku a ten ho zničí. Aniž by poškodil pokožku.

Před deseti lety jste se na tuto metodu museli objednat k odborníkovi. Dnes lampy různých značek koupíte v prodejně i na internetu. Každá metoda má své výhody, takže zvažte jak své tělo, tak svůj rozpočet. Vaše zdraví je samozřejmě vždy na prvním místě, vyberte si to, při čem se cítíte nejbezpečněji a nejpohodlněji.

Helena Hájková