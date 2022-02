Mnoho žen není spokojeno s hustotou nebo délkou vlastních řas. Často se uchylují k jejich prodlužování a zahušťování. To je však možné jediným způsobem, a to nalepením řas umělých. Od jemného zvýraznění až po řasy mrkací panny si můžou vybrat klientky kosmetických salonů a estetických klinik. Umělé řasy nevydrží věčně. Řasy, stejně jako vlasy, rostou a vypadávají, proto je neustále nutné chodit ty umělé doplňovat. Opakované nošení umělých řas však může ty přirozené oslabit nebo dokonce můžou vypadnout.

O řasách umělých i přirozených jsme mluvili s kosmetičkou Janou Hein, která svým klientkám nejednou pomohla řešit právě problémy po oslabení nebo vypadání řas. „Řasy stejně jako vlasy prochází růstovými fázemi, až nakonec vypadnou. Na víčkách máme velký počet řas, takže proces růstu a obnovy je u zdravých očí neviditelný. Jedna řasa vydrží 50 až 200 dní. Při nedostatku vitamínů, onemocnění očí nebo pokožky nebo pokud se neodličujete můžou být řasy oslabené,“ říká Jana.

Ještě horší následky má použití kosmetiky, která vyvolá alergickou reakci, nebo tzv. mechanické namáhání řas. Řasy jsou extrémně namáhané, pokud se barví, natáčí nebo prodlužují. Mohou vypadat a trvá dlouho, než dorostou zpět. Dokonce můžou být řidší nebo slabší. A v extrémním případě, jako je například léčba ozařováním nebo chemoterapií nebo silná alergická reakce, nemusí vyrůst už nikdy.

Návrat do původního stavu

Šok zažila Janina dlouholetá klientka Petra, která si před dovolenou u moře nechala nalepit umělé řasy. „Viděla jsem je u holky na pedikúře. Vypadala jako panenka. Napadlo mě, proč to nezkusit právě u moře. Nebudu se muset líčit a pořád budu vypadat upraveně. Moje řasy jsou světlé a musím si je malovat. Takto bych vypadala dobře i bez práce,“ říká Petra.

„Řasy byly poprvé v mém životě opravdu husté a dlouhé. Vypadalo to skvěle. Po pár dnech se mi asi kvůli neustálému koupání začaly na jednom oku odlepovat. Nevím, jestli byly špatně nalepené. Nenapadlo mě nic lepšího, než je strhnout. Jaký byl však můj šok, když jsem viděla, že s umělými jsem utrhla i moje vlastní,“ dodává.

Situace byla o to horší, že jedno oko ,drželo‘. Tak strhla i to. Nakonec prý vypadala jako nemocná. Po návratu z dovolené spěchala za Janou, která ji vysvětlila, že v tomto případě může trvat dva až šest měsíců, než se řasy vrátí do původního stavu. Naštěstí to trvalo jen tři měsíce. Řasy si však celou dobu nesměla líčit, aby je nezatěžovala. Pomohl jí také speciální přípravek na růst řas, tzv. řasové sérum. To však nebylo levné. Jeho cena se běžně pohybuje od tisíc korun výš.

Kromě speciálních přípravků, které se nanášejí na řasy a pokožku, je vhodné podpořit jejich růst i ,zevnitř‘. Vitamíny a oleje, které se dají běžně koupit v lékárnách, fungují dobře. Ricinový olej a vitamíny A a E se dají konzumovat a stejně tak dobře používat k péči na oblast kolem očí. Používají se jako odličovače nebo pleťové vody na vatových tamponech. Samozřejmě je dobré používat kvalitní kosmetiku bez alkoholu, pečlivě oči před spaním odličovat a vyhýbat se dalšímu mechanickému poškození. Kvalitní řasenka na objem nebo prodloužení řas dokáže podobné zázraky jako řasy umělé. Rozhodně je však pro vaše řasy menším rizikem než řasy umělé. Pokud se přes všechny rady rozhodnete řasy prodloužit nebo zahustit, vyberte si kvalitní salon a přísně dodržujte veškeré pokyny.

