Ani v době koronavirové si Češi neodpustili svou oblíbenou dovolenou v Chorvatsku. Vzorem jim šel sám premiér-miliardář, který přes výzvy, aby zůstali raději doma, vyrazil do Řecka. Odůvodňoval to tím, že už měl dopředu zaplacený hotel.

Romantické pláže si Češi nenechali ujít | Foto: Archiv

Květnové otevření restaurací, hotelů a kempů znamenalo pro český turistický ruch alespoň částečné nadechnutí. Byť se po celé léto zahraniční návštěvníci do Česka moc nehrnuli, snažili se to provozovatelům vynahradit domácí turisté. Zaplňovali tedy tuzemské hory, se státní podporou zamířili do lázní a v rámci možností si dávali výrazně zlevněné pivo na pražském Staroměstském náměstí.