Vánoce 2019 byly úspěšně za námi a oslavy Silvestra také. Tyto „svátky pohody“ každoročně potrápí všechny pošťáky, doručovatele zboží, prodavačky i další profese. Jak se těší, že si odpočnou. Jenže… S příchodem koronaviru jim začaly nelehké časy. Stres, přesčasy a hlavně strach z nákazy. I oni jsou totiž v první linii.

Už 14 dní jedu takřka v kuse, říkala po propuknutí jarní vlny epidemie Martina Najmannová, vedoucí prodejny COOP v Lužné u Rakovníka. Právě menší venkovské prodejny a konzumy byly „první na ráně“. Prodavaček bylo málo a nemohly se střídat tak často, jako ve velkých obchodních centrech. Ale stejně jako jinde, i v menších prodejnách chyběly základní ochranné prostředky.

„Prodavačky a prodavači byli v naprosto bezprecedentní situaci. Přestože nebyly žádné roušky, zůstávaly prodejny otevřené, na rozdíl od mnoha ordinací,“ podotkl na jaře Roman Slamka, šéf představenstva Jednoty SD v jihočeské Volyni.

Extrémní nápor zažili také doručovatelé nákupů a balíčků nebo pošťáci. Zvýšil se totiž objem doručovaných zásilek, jelikož lidé objednávali ve velkém na e-shopech. Během jarní vlny navíc pošťáci začali doručovat seniorům i důchody.

Vzorní senioři

Pro lidi v karanténě pošta připravila bezkontaktní způsob doručování. Doporučené zásilky určené do rukou adresáta doručovatelé ukládali do schránky nebo je nechávali na pobočce pošty. Doručovatelka Barbora Kaločová z poštovního depa Ostrava-Kunčice si na jaře pochvalovala, jak vzorní byli v aktuální situaci při přebírání zásilek hlavně senioři.

„Jsou poučení a otevírají nám v rouškách, navíc mají přichystané své propisky, takže přicházíme do minimálního kontaktu. Když někdo náhodou nemá na tváři roušku, poučíme jej, protože v případě, že si ji nenasadí, nejsme povinni zásilku předat,“ vysvětlila doručovatelka, která je u pošty už sedmadvacet let.

„Spousta lidí ocení, že se teď staráme lidem o servis přesto, že se cítíme ohroženi. Je jasné, že mezi našimi klienty budou i ti pozitivní, ale nemůžeme vědět, kteří to jsou, takže do nějakého kontaktu s nákazou podle mě určitě přicházíme. Ale pořád je i dost kritiků, že pošta nestíhá, a to mě mrzí, říkám jim, běžte si to zkusit,“ dodala během jarní vlny doručovatelka ze severní Moravy.