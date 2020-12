Pandemie koronaviru významně ovlivňuje také filmový průmysl a očekávaná poslední Bondovka Není čas zemřít na zavřená kina doplatila již dvakrát. Původní premiéra byla plánovaná na duben, náhradní termín byl stanoven na listopad. Ale kvůli druhé vlně šíření choroby covid-19 byl i tento termín zrušen.

„Studio MGM stojící za aktuální bondovkou Není čas zemřít již kvůli průtahům premiéry hlásí ztráty ve výši 30 až 50 milionů dolarů,“ uvedl filmový server Variety. Pro studio, pro něž jsou bondovky v posledních letech jedinou skutečně úspěšnou filmovou sérií, to je velká rána. Totéž platí také pro firmy tradičně spojené s filmem, které si na bondovských reklamách staví image (jedná se o společnosti prodávající luxusní hodinky, pivo či automobily). Ostatně možná i vy jste si všimli, že se Daniel Craig v roli agenta 007 objevuje v některých reklamách (a stejně tomu bylo i na jaře, kdy se již nestihlo uvedení reklam zastavit).

Aktuálně je datum premiéry snímku, ve kterém má Jamese Bonda naposledy ztělesnit Daniel Craig, stanoveno na duben příštího roku, tedy rok od původního termínu. Ale už nyní se objevují spekulace (a to včetně od některých tvůrců samotného snímku), že ani tento termín nemusí být konečný. Ztráta studia by se tak mohla vyšplhat až ke 100 milionům dolarů, což by z očekávané bondovky učinilo jeden z největších propadáků historie.

Skončí Bond na Netflixu?

Vyskytly se proto dokonce i spekulace, že by se nejnovější bondovka mohla kinům úplně vyhnout a mohla by skončit na některé z internetových videopůjčoven typu Netflix či Amazon Prime. Tam ostatně skončilo již několik letošních snímků, které by se nebýt koronaviru jistě v kinech objevily (pokračování Borata či novinka Sophie Coppoly V úskalí).

Tlak na uvedení filmu co nejdříve jde především ze strany studia MGM, které dlouhodobě není v dobré kondici. I tím může být dána částka, kterou by podle magazínu Variety musel zaplatit případný zájemce za šanci snímek vysílat. Jedná se o astronomickou cifru 600 milionů dolarů. Co tedy bude s hotovou bondovkou? Uvidíme v nejbližších měsících.