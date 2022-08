Tu hned po prázdninách čeká příval zkoušek na nový muzikál Slunce, seno, jahody a zároveň se objeví v nové show televize Prima Můj muž to dokáže coby moderátorka. „Na mužské soutěžící tu čeká řada netradičních úkolů a jejich slavné ženy, nebo partnerky budou na své polovičky vsázet. Ten, jehož žena vsadí nejvíc, se pokusí splnit úkol, který pro něj bude v tu chvíli překvapením,“ vysvětluje pravidla soutěže Adéla, která už má natáčení dávno za sebou. Na obrazovce se předtočené díly objeví na začátku září.

„Úspěch této show tkví určitě v zábavě. V tom, jaké u stolu vedou ženy řeči, jak si povídají o partnerech, mužích, kolezích, se kterými soutěží. A možná také v tom, že se tam muži většinou znemožní. (smích) Mnohdy jsou to totiž téměř nesplnitelné úkoly, ale to jen díky tomu, že se ženy nechají klidně i publikem vyhecovat a vsadí si třeba na to, že jejich protějšek sní deset chilli papriček,“ popsala Adéla průběh soutěžních klání a přiznala, že muži tu ženskou soutěživost sem tam docela odskákali. „Trošku jo, ale myslím, že naštvaní nebyli. Bylo to v mezích. Hodně žen mi pak i volalo, že si to všichni strašně užili a bavilo je to. I když se nějaké páry ve studiu třeba i trochu pohádaly.“

Jelikož je Adéla moderátorkou show, nemohl se mezi soutěžícími blýsknout její manžel Jiří Langmajer. Jak by podle ní v soutěži případně uspěl? Kolik chilli papriček dokáže sníst? „Těch by snědl hodně. Ženy mohly před sázkami papričky ochutnat, takže já si myslím, že Jirka by těch, které se servírovaly v soutěži, klidně šest snědl. On to má moc rád. Pálí si úplně všechno,“ směje se Adéla pobaveně a zamyslí se nad tím, zda by její Jiří zvládl překážkovou dráhu na vysokých podpatcích. „Pokud by si nevyvrtnul nohu, tak i tohle by možná dal. Záleželo by na výšce podpatků.“

V show Můj muž to dokáže čeká na muže také výzva v podobě zaplétání copů. I tady by si Jří Langmajer dokázal poradit? „To myslím, že by nezvládl. Možná tak jedné, maximálně dvěma. Navíc je otázka, zda by to vůbec jako cop vypadalo. (smích) Na tohle si myslím, že zručný není. I když dvě dcerky má a možná je česal. Člověk nikdy neví.“

Zdá se, že Jiří Langmajer si poradí snad se vším. Existuje ale přece jen nějaká aktivita, ke které Adéla svého muže nikdy nepřemluví? „Chodit do tanečních. Ale já si vlastně myslím, že by možná i šel, jen na to není čas. Řekla jsem mu, že moje největší touha je účast na Sokolském sletu, který je za dva roky,“ překvapila svou zvláštní touhou Adéla a pro časopis Story se rozpovídala o tom, že dokonce byla v roce 1985 na Strahově, protože ji odjakživa spartakiáda fascinovala. „A nemám ji nijak spojenou s komunismem. Mně se zkrátka líbí, jak všichni cvičí stejně, že je to přesné. Já to zbožňovala a zbožňuju doteď.“

Na slet se byla Adéla dokonce dvakrát za sebou podívat, mezi cvičenci totiž byla i její dcera Nela a přiznala se, že během vystoupení starších ročníků dokonce plakala, protože společné cvičení žen a mužů bylo dojemné. Možná i z toho důvodu před časem vyřkla před svým mužem větu, která ho teď možná budí ze sna: „Jirko, za šest let tam půjdeme my dva!“

Šest let to bylo před čtyřmi lety a nácvik se pomalu blíží. „Právě. Bude to trochu časově náročné, protože kromě samotného sletu se musí týden intenzivně společně nacvičovat. Ale Jirka mi řekl, že by to dal,“ přiznala Adéla, která ví, že společné vystoupení v páru je spíš takové taneční vystoupení. „Proto jsem chtěla začít chodit i do tanečních. Blíží se to. Takže pokud bychom se chtěli zúčastnit, je nutné začít od září chodit.

Zatím si manželé Adéla a Jiří užívají dovolenou, během které možná řeší, že je nejvyšší čas najít nejbližší Sokol, kde by mohli s pilováním sestavy začít. Sympatická moderátorka ale z optimistických slov zase najednou tak trochu sleví. Zřejmě by si v soutěži Můj muž to dokáže na účast svého chotě na sletu nevsadila. „On to ale asi nedá. (smích) Navíc se musí trénovat ve skupině a třeba v Pyšelích se tolik párů ani nenajde. Takže budeme muset jezdit někam do Prahy a my ani nejsme Sokolové, takže nás bude muset táta do nějaké župy procpat. Nevím vůbec, jak to chodí,“ přemítá Adéla, která je velmi zvědavá, zda jí její manžel nakonec pomůže splnit její celoživotní sen.