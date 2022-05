Přitom za náročnými cirkusovými vystoupeními je mnohdy už od dětských let spousta dřiny a potu. Sám jsem v cirkuse vyrůstal a vím, o čem mluvím,“ prozradil Kaiser, který jako jediný zástupce ČR pravidelně usedá v porotě v rámci největších a nejprestižnějších uměleckých cirkusových festivalů světa, a angažoval tak pro film ty největší zahraniční hvězdy. „Všechna nebezpečná a náročná vystoupení jsou v rámci natáčení realizována naživo, bez triků, v reálném čase a ve vysoce profesionálním provedení.“

Příběh celého filmu se točí kolem dvou bratrů akrobatů – Maxe (Radim Fiala) a Borise (Petr Batěk), a jejich otce principála Ferdinanda (Jan Přeučil). „Sešel se bezvadný tým lidí a natáčení probíhalo v nesmírně příjemné atmosféře. Takové motto filmu, které jsem si vzal s dovolením tak trochu za své, zní: Mládí nekoupíš, stáří neprodáš. A to je tedy svatá pravda. To už ve svém vrcholném věku mohu jenom podtrhnout,“ svěřil se Jan Přeučil, který si kvůli natáčení nechal narůst vousy a vypadá jinak, než jsme u něj zvyklí.

Jen málokdo by v masce klauna poznal také oblíbeného herce Oldřicha Kaisera. „Pokaždé to bylo šílené, než mě dali v maskérně dohromady, trvalo to věčnost,“ prozradil nám a zmínil i to, proč roli vůbec vzal. „Šel jsem náhodou kolem a všichni mi tvrdili, že nemají klauna, tak jsem si řekl, že když už tu jsem, půjdu rovnou na plac,“ dodal s humorem sobě vlastním.

S láskou k cirkusu

I v dalších rolích se objeví známí herci. Mimo jiné třeba Tomáš Matonoha, Jan Dolanský, Miroslav Šimůnek, Jiří Ployhar, Hana Gregorová nebo také Marian Roden jako primátor hlavního města Prahy. „Pro cirkus je to velmi důležitá postava, protože primátor je jeden z těch, kteří povolují postavit si šapitó na té či oné části Prahy. V mém případě je to člověk, který miluje cirkus, má rád ženy – v cirkuse vždy byly krásné ženy, ty ho zajímají, a díky němu k sobě také najdou cestu dva znesváření bratři,“ prozradil herec.

A že o krásné ženy skutečně nebude nouze, dokazuje i přítomnost hereček Lucie Benešové či Barbory Mottlové. „Někoho by mohlo napadnout, že hraji artistku, ale není to tak. Jsem taková kancelářská myš, která to má všechno na starosti, taková pravá ruka principála,“ prozradila Bára. Dodnes má k cirkusu velmi dobrý vztah. Chodila do něj jako malá a chodí ráda dodnes. „Znám osobně řadu let Berouskovy. Vím, jak to probíhá v zákulisí cirkusu, a přijde mi, že jsem musela být v minulém životě světská, mám k tomu nadmíru vřelý vztah.“

Premiéra bude 27. října.

