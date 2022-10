Jaké jsou první dojmy z premiéry Alenky? Dojmy jsou krásný. Hrát v Hudebním divadle Karlín nemá obdoby, to se nedá popsat. Začínala jsem tady v roce 2005 v muzikálu Jekyll & Hyde a jsem ráda, že tu i po sedmnácti letech pořád můžu na těch prknech stát. Alenka v říši divů je nádherný představení a nemyslím si, že je jen pro děti. Pobaví se určitě i dospělí. A hlavně jsem ráda, že jsem zazpívala vše, co jsem měla.

Vy už máte s muzikály poměrně velké zkušenosti. Probíhaly náročné přípravy?

V podstatě ne, ale zároveň i jo. Ten muzikál jsme už kdysi hráli a jedna z písniček se mi vždycky zpívala těžce, tak jsem se rozhodla, že si ji upravím, ale ještě jsem si to paradoxně ztížila. (smích) Přidala jsem si tam vyšší tón, než je napsaný, protože jsem se chtěla vyhecovat k tomu, aby to bylo lepší. Přivedla jsem se do nového stresu. (smích)

Začátkem roku jste porodila dceru, už jste se naplno vrátila do práce?

Neřekla bych naplno, mám to tak, že když je prostor a i Jindřich má čas a může být s malou, tak to divadlo dělám, ale spíš ho dělám s láskou, než že bych ho dělala jako pravidelnou práci.

Jindřich se přišel na premiéru podívat.

Ano, přinesl mi nádhernou kytici.

Kde jste nechali vaši malou Jasnu Marianne?

U našich přátel. Mají o dva dny starší holčičku, takže si vyzkoušeli, jaké to je, mít dvoják. (smích)

Chcete si to bez ní trochu užít?

Myslím, že ne, spíš poběžíme domů, protože pořád ještě kojím. Za chvilku by to mohlo vypadat tak, že přede mnou půjdou mé vnady a pak možná někde půjdu já.

Dokážete si představit, že byste byla pouze na mateřské?

Tak úplně ne. Vrací se zpátky Děti ráje a v Českých Budějovicích Evita, která je mojí srdcovkou. Začínám také učit na Mezinárodní konzervatoři muzikálový zpěv, takže na to se těším. Mám šest hodin týdně.