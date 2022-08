Máte letos pracovní prázdniny, nebo si je užíváte v klidu a pohodě? Víte co, moc to nerozlišuju. Dokud byly děti malé, byly prázdniny a snažil jsem se samozřejmě pracovat méně. Teď točím, píšu si svoje seriály, takže je mám de facto pracovní, ale nastavuju si to, jak potřebuju.

Zatím máte na kontě dva výrazné režisérské počiny. Chystáte další?

Nechci moc prozrazovat, jsem v tomhle pověrčivý, a také se stydím prezentovat svoji tvorbu. Já vám tu teď řeknu, že něco dělám a že to bude dobrý a pak dostanu na prdel a bude to strašný, tak se mi to nechce moc říkat.

Když něco píšete, děláte to na první dobrou, nebo přepisujete?

Přepisuju. Ale ono je to vcelku jedno, protože když děláte něco pro televizi, stejně vám do toho dramaturgové sahají. Já si nechávám poradit, časem už ztrácím odstup. Na druhou stranu, ať už jde o seriál nebo film, jsou to moje věci a měl by tam být patrný nějaký můj styl, který polovině lidí samozřejmě nemusí sedět. Jenže když si do toho nechám sáhnout, už to nebude moje, takže si to hlídám. Nemám potřebu dělat něco jenom pro peníze.

Potkáváme se v Brně na výstavě Tutanchamon. Máte rád Egypt?

Nejsem fanouškem Egypta, protože mě rozhazují věci typu, že letíte z Prahy do Hurghady a ztratí se vám kufry. To je úplně absurdní. (smích) Výstavu Tutanchamon beru jako příležitost nasát do sebe informace a trochu se vzdělat v historii, ke které příliš neinklinuju, měl jsem to možná dělat už dřív, ale dřív podobné výstavy moc nebyly.

Měl jste ve škole rád dějepis?

Ale jo, nicméně v době, kdy jsem chodil na základní školu, byly určité kapitoly dějepisu vysvětlované soudruhy učiteli trošku jinak. Zůstalo v nás hlavně osvobození Plzně a podobné věci. Bůh ví, jak do nás cpali historii třeba Palackého, Čechů, Němců… Ale víte co, vždycky to bylo lepší než fyzika, matika, chemie. Dějepis měl alespoň nějaký příběh. Samozřejmě dnes v době internetu mi přijde učení letopočtu naprosto zbytečné, když se můžete podívat na internet, kdy byla která bitva. Tenkrát jsme se to museli učit nazpaměť, nikdy mi to k ničemu nebylo. Nikdy se mi nestalo, že bych někoho potkal a řekl mi: „Hele, vzpomínáš na bitvu u Sudoměře?“ V životě!

Jaký jste byl student?

Určitě jsem nebyl takový ten poctivý, ale do školy jsem samozřejmě chodil. To byla povinná školní docházka, to jsem musel. (smích) Myslím, že to známe všichni. Naučil jsem se falšovat podpis soudružky učitelky a podobné věci.