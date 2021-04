Zde tedy pár nejnovějších titulků. Tak předně mě zaujalo toto: „Překvapení. V době koronaviru výrazně přibylo nakažených syfilidou. Léčí se i školák.“ Říkám si, čím to může být, ale nejspíš tím, že školáci nemají co dělat, a tak se asi předčasně věnují sexu. A i alkoholu jak vyplývá z další zprávy: „Chlapec vylezl z vagonu metra po čtyřech. Nadýchal přes 3,5 promile.“ Tak k tomu bych dodal, že je vidět, že ta karanténa má na žáky opravdu neblahý vliv, a někteří díky pandemii předčasně dospějí.

Někteří školáci jsou ze situace pochopitelně nervózní a hledají viníka, jak vidím z další zprávy: „Mladík na ulici urážel epidemiologa. Matka mu za trest zabavila playstation. Domácí vězení nemá podle matky v této době smysl.“ Tady mě hlavně pobavil ten dovětek, že domácí vězení v dnešní době nemá smysl. To je pravda, když je v něm člověk furt.

Ale někteří školáci jsou i zodpovědní, jak vidíme u našich sousedů: „Rakouští školáci si chválí covidové testy z nosu.“ Zde si úplně představuji, jak stojí parta třeťáků před školní budovou a místo o cukrovinkách či nových počítačových hrách se baví: „Ty jo, ten novej test je úžasnej, krásně mi to vytřelo nos.“

Práce z domova zahýbala s nevěrami

Ale abychom se nevěnovali jen mládeži, těžké to v této době mají i rodiče protože, ačkoli se to nezdá, takový home office je pěkně náročná věc i pro psychicky odolné jedince. Jako v této zprávě: „Home office z postele: Škodí spánku a páteři, varují experti. Zmínili sex i frustraci.“ Tak dalo se to čekat, když polovina světa pracuje z domova. Ze začátku se to zdálo být lákavé, ale teď už se všichni v jedné domácnosti nemůžou navzájem vystát a těší se ven, až si od sebe odpočinou. To je patrné i z další zprávy: „Práce z domova zahýbala s nevěrami.“ Hm, tak to není divu, jen málo mužů dokáže zvládat karanténu i dojíždění za milenkou. Na to asi není papír s povolením jízdy do jiného okresu.

Celý svět má zkrátka pandemie už dost a těší se až to skončí, jako v této zprávě: „Ženy v USA chtěly podvodem získat vakcínu. Dorazily v přestrojení za stařenky.“ Na to bych řekl, sice s převlekem, ale aspoň byly očkovány. Snad se u nás toho zázraku dočkáme také.

A jak poznáme že svět je už v pořádku? Že jsme zpět v normálu? Až bude titulkám vévodit zpráva: „Bývalý Ken Jessica Alves konečně dokonal proměnu v ženu.“ To se svět konečně vrátí ke svým obvyklým starostem.