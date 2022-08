Fotbalgolf vznikl v roce 2004 ve Švédsku a rychle se rozvinul do okolních zemí. Organizace je řízena Světovou fotbalgolfovou asociací (World footballgolf association), která od roku 2007 pořádá mistrovství Evropy a mistrovství světa a také organizuje čtyři turnaje-WFGA TOUR, Mistrovství Německa, Švédska, Dánska a Španělska. Od roku 2007 je veden oficiální světový žebříček mužů i žen.

Historie fotbalgolfu v Česku začala na podzim roku 2013, kdy byla založena Česká fotbalgolfová asociace – CFGA, která se stala členem World footballgolf association – WFGA. V listopadu začala první stavba fotbalgolfových hřišť amatérské a profesionální úrovně nedaleko Rumburka s kvalitním zázemím pro organizování mezinárodních turnajů.

První hřiště bylo otevřeno 30. května 2014 v Dymníku u Rumburku za účasti tehdejšího generálního sekretáře FAČR Rudolfa Řepky.

Na konci roku 2014 bylo mistrovství republiky zařazeno mezi turnaje WFGA TOUR a od roku 2015 se stává jedním ze sedmi nejprestižnějších turnajů na světě. V lednu 2015 se podařilo CFGA vyhrát kandidaturu na MS 2015, které se konalo od 21. srpna do 23. srpna 2015 ve Fotbalparku Dymník!

O rok dříve proběhlo ve Fotbalparku Dymník první mezinárodní mistrovství ČR, kterého se zúčastnilo 101 hráčů v kategoriích děti, ženy, muži. Turnaje se zúčastnili hráči ze šesti zemí, ČR, Slovenska, Německa, Holandska, Švédska a Brazílie. Druhé MČR Czech Open 2015 už bylo zařazeno do okruhu WFGA a za zmínku stojí, že nejmladšímu účastníkovi bylo osm a nejstaršímu 80 let!

V roce 2021 se znovu v České republice konala vůbec největší možná akce, mistrovství světa.

Co se týká nejlepších hráčů, tam je výčet opravdu dlouhý, protože nastupuje nová generace. Podle konečné loňské tabulky to jsou Milan Cvrček, Milan Mašín (oba Slavia Praha), Tomáš Toth (Interobal Plzeň), Josef Šnídl (Atlantic Pavlíkov), Lukáš Čeřovský (Liberec), letos jsou nahoře dva hráči Pavlíkova Milan Berecz a Radek Semerád, před Michalem Vyskočilem ze Scorpions Rumburk.

Pozemek byl k dispozici

A jak se dostal fotbalgolf na Rakovnicko? „V roce 2016 jsme začali společně s Pepou Šnídlem, který tento sport objevil, objíždět hřiště a turnaje. Tam jsme se seznámili s prezidentem CFGA Tomášem Neumanem (šéf středočeského fotbalu), který stojí za rozvojem fotbalgolfu v ČR,“ říká Jaroslav Červený, předseda spolku FotbalPark Pavlíkov.

„Tomáš Neumann buduje hřiště po celé ČR a už i na Slovensku. Na podzim 2016 jsme ho oslovili s dotazem, jestli by nepostavil hřiště i v Rakovníku. Slovo dalo slovo. Vytipoval jsem pozemek, který jsme díky zastupitelům Pavlíkova a Všetat dostali k dispozici, a začalo se budovat. Ze začátku to nebylo vůbec jednoduché, hlavně kvůli velkému suchu. Místo otevření v létě 2017 se otevření prodloužilo až do května 2018,“ dodává Jaroslav Červený.

Práce tu je ještě na pár let, plány velké. Třeba vybudovat sportovně-relaxační a oddechové centrum pro široké okolí Rakovnicka.

FotbalPark Pavlíkov disponuje dvěma osmnáctijamkovými hřišti a je umístěn v areálu o rozloze 4,5 hektaru. Prvním hřištěm je PROFI, druhým FUN. Obě využívají členitosti terénu, stávajících stromů a jsou doplněny několika umělými překážkami. Rok od roku se díky péči místních hráčů stává hřiště kvalitnějším. Hřiště a jeho zázemí dokáže nabídnout vyžití široké veřejnosti, školám, firmám.

V květnu 2022 se v Pavlíkově konal první Major turnaj v rámci Fotbalgolfové ligy. Fotbalgolf můžete vyzkoušet i vy, hřiště jsou kromě Pavlíkova také v Dymníku (největší na světě), Litomyšli, Praze, Hluboké nad Vltavou, Klatovech, Liberci, Nebeské Rybné, Rybí a od letošního ročníku v Radonicích a Plzni. Připravují se v Brně, Hradci Králové i Humpolci.

Zajímavosti k fotbalgolfu

Co je to? Cenově přístupný sport pro rodiny, jenž kombinuje fotbal a golf.

Jak dlouho se hraje? Zhruba 100 až 150 minut.

Musíte mít licenci? Ne, stačí skupina šesti hráčů.

Existuje zastřešující organizace? Ano, v Česku i ve světě.



Více na www.cfga.cz.

MIROSLAV DOLEŽAL