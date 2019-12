KDY: 26. 12. 13:00, 15:30

KDE: kostel sv. Bartoloměje, Rakovník

ZA KOLIK: 60/30 Kč

Nejprve zazpívají žáci 2. základní školy Rakovník pod vedením Libuše Martínkové a Miluše Seidlové. Tradiční vánoční koncert ovšem nabídne od 15:30 hodin i další vystoupení. Vedle učitelského pěveckého sboru Magistrae Raconenses, který svými písněmi rozdává radost téměř třicet let, vystoupí ještě Rakovnický komorní orchestr. Dospělí platí vstup 60 korun, děti do 15 let 30 korun.