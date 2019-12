KDY: 29. 11. 20:00

KDE: Kulturní centrum Rakovník

ZA KOLIK: na místě 350 Kč

Její kořeny sahají až do konce osmdesátých let, kdy ji založil kytarista Roman „Izzi“ Izaiáš, který se postupem času stal výraznou tváří kapely a výhradním autorem písní. Dodnes kapela vydala 10 řadových alb a v roce 2007 vznikla autobiografická kniha 20 let drogové závislosti. Jako host ji podpoří skupina Anarchia. Koncert začíná ve 20 hodin. Vstupné v předprodeji činí 290 Kč, na místě se platí 350 korun.