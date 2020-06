KDY: 29. května 19:00

KDE: Tyršovo koupaliště Rakovník

ZA KOLIK: 40,- Kč

Podle kapely je to "První postkoronavirové hraní pro všechny přátele dixielandu a Brass Bandu Rakovník. A také pro ty, co mají radost…" Brassband letos v květnu oslavil už 30 let své existence. Občerstvení na koupališti je samozřejmostí. Čepuje se tu i Plzeň.