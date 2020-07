The Beatles Revival zahrají s Karlem Kahovcem v Šanově

Proč přijít: Vrátit se alespoň na chvíli v čase do šedesátých let budou moci ve středu 22. července návštěvníci šanovského lesního divadla. V 19.30 hodin zde totiž zahraje písně legendární liverpoolské skupiny kapela The Beatles Revival.

Karel Kahovec. | Foto: Deník Šíp/ Tilen Vajt

KDY: 22. července, 19.30

KDE: Lesní divadlo Šanov Speciálním hostem navíc bude legendární český zpěvák Karel Kahovec, které zazpívá své písně i hity svého kamaráda Petra Nováka. Vstupné je 150 korun. Předprodej vstupenek je na OÚ Šanov. V případě špatného počasí se akce přesouvá do hostince U Doutníka.

