KDY: 6. a 7. června, od 9.30 do 17 hodin

KDE: Železniční muzeum, Lužná

ZA KOLIK: 100 Kč a 70 Kč (snížené)

Veřejnost se bude moci svézt vlakem taženým lokomotivou 414.096, která je přezdívaná Heligón. Vyhlídkové jízdy pojedou po trase z Lužné u Rakovníka do Krupé a zpět. Muzeum je o víkendech otevřeno v době od 9.30 do 17 hodin. Kdo by chtěl muzeum navštívit v pracovních dnech, může do něj zavítat v době od 9.30 do 15 hodin. Základní vstupné je 100 korun, snížené je 70 korun.