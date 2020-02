KDY: 13. únor 2020, od 16 hodin

KDE: Rabasova galerie, Rakovník

ZA KOLIK: Volně přístupné

Výstava bude slavnostně zahájena ve středu v 16 hodin. Navštívit výstavu bude možné do 26. dubna. „Tvorba Jana Šafránka vychází z jeho nejniternějších duševních stavů, které jsou inspirovány jeho vlastním životem, životem svých nejbližších, osudy přátel, sociálním klimatem společnosti i krajinou, která je mu domovem. Jeho tvorba je charakteristická tím, že své náměty zpracovává v cyklech. Důvodem tohoto přístupu je především to, že mu to dovoluje hlouběji proniknout do nitra ztvárňovaného motivu,“ uvádí galerie.