Známá stand up comedy Na Stojáka v Novém Strašecí

Humorný pořad Na Stojáka, který existuje již šestnáct let, zavítá opět po roce do Novostrašeckého kulturního centra, a to v úterý 11. února.

Letošní sedmý ročník představení Na stojáka v Klatovech byl rekordní nejen v počtu návštěvníků, ale i ve vybrané částce – 75 000 korun. | Foto: Deník / Lucie Kohoutová