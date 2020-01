KDY: 10. 1. 17:00 - 31. 1.

KDE: Městská galerie Viktora Olivy, Nové Strašecí

ZA KOLIK:

K tvorbě svých obrazů používá hlavně akrylové barvy a vše co ji napadne, čím se dá barva na plátno nanést. Jak sama říká, malování pro ni představuje relax a únik z této na její vkus zrychlené a uspěchané doby. Inspirují ji příroda, zvířata, podzim a jeho barvy, bílé víno, staré filmy a černobílé fotografie. Kromě malování se přes 30 let věnuje chovu psů a kynologii, nyní té lovecké. Vernisáž začíná v 17 hodin. Výstava potrvá do konce ledna.