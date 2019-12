KDY: 12. 12. 17:00

KDE: sál dr. Spalové, Muzeum TGM Rakovník

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Letos se bude opět soutěžit v kategorii profesionálních pekařů i v kategorii hospodyněk. O příjemnou pohodu se postarají svým vystoupením Křivoklátští hudci. Ti, co se budou chtít zúčastnit, musí dodat soutěžní vánočky do 12. 12. do 16.30 do budovy Muzea T. G. M. Rakovník. Vstupné je dobrovolné, vstup se soutěžní vánočkou je volný.