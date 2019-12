KDY: 3.12. 17:00 - 15. 1.

KDE: úřad městyse Kněževes

ZA KOLIK:

Badatel Petr Cafourek seznámí návštěvníky s pobytem italských vystěhovalců na Rakovnicku, kteří byli po dobu 1. světové války odsunuti do vnitrozemí monarchie, a to i do Kněževsi. Výstavu bude možné spatřit v pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. Výstava končí 15. ledna.