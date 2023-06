/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Předpověď počasí je nadějná a míst, kam vyrazit za zábavou pod širým nebem, je mnoho. Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Rakovnicku i na dalších místech ve středních Čechách. Na jarmarky, přehlídky veteránů, pohádková představení, vinařské slavnosti, koncerty a hudební festivaly, ale také na recesistické letní závody na běžkách, soutěž na paddleboardech, kam mohou vyrazit i začátečníci, nebo na mezinárodní přehlídku růží.

Z festivalu Votvírák 2022. | Foto: Richard Karban

RAKOVNICKO

První krupské disco

Kdy: pátek 16. června od 21.00

Kde: Krupá, hostinec Na Cikánce

Za kolik: 100 korun

Největší taneční hity od osmdesátých let až po současnost, hrají Djs Aisha a Pája.

Mozaiková dílna



Kdy: sobota 17. června d 9.30

Kde: Nové Strašecí, muzeum

Za kolik: 700 korun



Mozaiková tvůrčí dílna pod vedením Gabriely Beranové pro děti od 10 let a dospělé.

Vítání léta

Kdy: sobota 17. června od 12.00

Kde: Rakovník, pivovar

Za kolik: zdarma

Kapely Grippeds, Vintage Wine, Sound city, Prošlá lhůta, Jaksi Taksi a Znouzectnost. Prohlídka varny, nový letní speciál. Vstup pouze z Palackého ulice.

Zdroj: Youtube

Auto moto veterány



Kdy: sobota 17. června od 8.00

Kde: Nové Strašecí, Komenského náměstí

Za kolik: zdarma



V 8.00 sraz a registrace, od 9.00 hraje skupina Agnes, od 9.30 taneční vystoupení skupiny Veteráni, od 9.45 retro módní přehlídka, od 10.14 Jakub Machulda jako Elvis Presley, v 11.00 spanilá jízda směrem Stochov, kde pokračuje program od 12.00 a poté na Bucek, kde následuje od 15.00 další program včetně taneční zábavy, na Burku už se platí vstupné, dospělí 200 a děti 50 korun.

Padesátiny Umělé hmoty

Kdy: sobota 17. června od 19.00

Kde: Čistá, klub Čistá radost

Za kolik: neuvedeno

Koncert k padesáti letům na scéně pražské undergroundové skupiny Umělá hmota.

Velká jesenická



Kdy: sobota 17. června od 9.00

Kde: Jesenice, Fun park

Za kolik: neuvedeno



Sportovní událost pro každého bez rozdílu věku a zdatnosti, trasa vede přírodou v okolí města včetně Průhonického parku. Podmínkou není běžet, každý si může vyzkoušet absolvovat trasu i chůzí.

Motorkářský sraz

Kdy: sobota 17. června od 14.00

Kde: Olešná, restaurace U Barona

Za kolik: neuvedeno

Motorkářský sraz, který bude zahájen ve 14:00 spanilou jízdou křivoklátským údolím, od 16.30 hraje kapela Nový rock, od 18.30 Třísestrovský revival band, na závěr strip show.

Po stopách Zdeňky Havlíčkové



Kdy: neděle 18. června od 13.00

Kde: Rakovník, sraz před knihovnou

Za kolik: 100 korun



Komentovaná vycházka po stopách Zdeňky Havlíčkové, dcery Karla Havlíčka Borovského, která v šedesátých letech 19. století žila v Rakovníku v rodině notáře Aloise Pravoslava Trojana. Vycházka potrvá zhruba 1,5 hodiny.

Musica Academica

Kdy: neděle 18. června od 18.00

Kde: Nové Strašecí, Kaple církve československé husitské

Za kolik: neuvedeno

Koncert komorní hudby. V orchestru Musica Academica vedením Jana Popelky hraje také místní ministrant Honza Velička a dlouhá léta i farář - otec Martin Janata.

Setkání přítel sv. Kryštofa

Kdy: neděle 18. června od 13.00

Kde: Muzeum Splněný sen Pavlíkov

Za kolik: neuvedeno

Při příležitosti 2. výročí vysvědcení sochy sv. Kryštofa pořádá Muzeum Splněný sen v Pavlíkově setkání přátel sv. Kryštofa. Občerstvení je zajištěno.

BEROUNSKO

Berounské hradby



Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Beroun, Husovo náměstí

Za kolik: neuvedeno



Devátý ročník městských slavností jarmarkem, přehlídkou malých pivovarů a muzikou, zahraje i Tango s Miroslavem Imrichem. Od 13.00 do 18.00 v Hradební ulici šapitó a zábava pro děti.

Zámecký minifestoval

Kdy: sobota 17. června od 18.00

Kde: Králův Dvůr, zámek

Za kolik: 100 korun

Festival na zámku, kde se představí Vojta Nedvěd a Milan Plechatý, kapela JP band, Petr Rezek s hudební skupinou Nop band

Zdroj: Youtube

BENEŠOVSKO

Divokej Bill – 25 let tour



Kdy: 17. června od 17.00

Kde: Vlašim, zámecký park

Za kolik: 750 korun, děti do 120 cm vstup zdarma



Divokej Bill slaví čtvrtstoletí na scéně, a to venkovním koncertní turné, kterou bude čítat 25 zastávek. Jednou z nich je i Vlašim.

Zdroj: Youtube

Benešovský streetfood festival

Kdy: 17. června od 10.00Kde: Benešov, Masarykovo náměstíZa kolik: zdarma

Kromě výborného jídla a pití mohou diváci zhlédnout cooking show Luboše Lubiny Novotného, finalisty Masterchef Česko, nebo workshop barmana Lukáše Sedlmaiera. Dále předvede své umění BMX reprezentant Martin Dražil, o hudební vystoupení se postará Sabina Ludányiová.

KLADENSKO

Slánský tuplák

Kdy: pátek 16. června od 15.30, sobota 17. června od 13.00

Kde: Slaný, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma

Jedenáctý ročník pivního a hudebního festivalu, kapely Doga, Sto zvířat, Totální nasazení, Madam Royal a mnoho dalších. Zároveň food festival, kde lze ochutnat dobroty ze všech koutů světa.

Jízda Leo Poppera

Kdy: neděle 18. června od 10.00

Kde: Buštěhrad, Branov

Za kolik: na kole zdarma, autobusem 100 korun

Padesát kilometrů dlouhý cyklistický výlet z Buštěhradu do Branova na Křivoklátsku, kde Ota Pavel chytal ryby. S možností jet místo na kole autobusem. Různá zastavení cestou, vyprávění kronikáře, prohlídka pamětní síně Oty Pavla, zajištění rezervace na oběd U Rozvědčíka.

KOLÍNSKO

Tesaque Antabus minifest



Kdy: 17. června od 13.00

Kde: Bylany u Českého Brodu, areál Stromovka

Za kolik: 390 korun, pro rezidenty (Chrášťany, Bylany, Chotouň) 290 korun, děti do 15 let vstup zdarma



Na minifestivalu se představí osm metalových kapel z celé republiky. Ve venkovním areálu uslyšíte kapely zvučných jmen - Krleš, Donor, Exorcizpbohia, ale i kapely menší nebo začínající - Destroy!, Arva.

Plaketová jízda

Kdy: 17. června od 8.00 hodin

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma

38. ročník výstavy a soutěže auto a moto veteránů spojený se soutěží elegance. V 11 hodin se vozidla vydají na jízdu po Kolínsku a Kutnohorsku po silnicích I., II. a III. třídy, na stanovištích budou plnit úkoly a cíl bude nedaleko města Čáslav. Cíl veřejnosti není běžně přístupný.

KUTNOHORSKO

Pivovarské slavnosti



Kdy: 17. června od 12.0

Kde: Malešov, pivovar

Za kolik: dospělý 300 korun, děti zdarma



Pivovarské slavnosti nabídnou piva různých chutí a vůní. Těšit se můžete na kapely Krásné nové stroje, George & The Boogie Allstars, Oswald Schneider, Tryioda, PS.

Zdroj: Youtube

Banjo Jamboree

Kdy: 16. června od 18.00 a 17. června od 10.00

Kde: Čáslav, areál letního kina a koupaliště

Za kolik: dvoudenní vstupenka 600 korun, pátek 300 korun, sobota 500 korun, děti do 150 cm zdarma

51. ročník nejstaršího evropského bluegrassového festivalu nabídne v pátek 8 kapel a v sobotu 14 kapel.

MĚLNICKO

Mělnická jizerská 50



Kdy: sobota 17. června od 17.00

Kde: Mělník, náměstí Míru

Za kolik: neuvedeno



Letos už potřicáté – a naposledy. Recesistická akce, jízdy na běžkách na dlažbě kolem náměstí Míru, lyžaři v maskách po každém kole vypijí jedno pivo, dámy pouze malé. Wideomaping, koncert Šjepbls Helprs, revivalu AC/DC.

Závody dračích lodí

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Neratovice, veslařská loděnice

Za kolik: neuvedeno

Závod amatérských posádek na 200 metrů, malé dračí lodě s deseti pádlujícími, vložený závod na dračích paddleboardech se čtyřmi pádlujícími. Tréninky začínají už v 8.00 hodin.

MLADOBOLESLAVSKO

Dům dětí slaví narozeniny



Kdy: 18. června od 15.00

Kde: Mladá Boleslav, park Výstaviště

Za kolik: zdarma



Dům dětí a mládeže Mladá Boleslav zve všechny k oslavě svých sedmdesátin. Pódiová vystoupení Haryho Šoumena a Mufa, Káji a Bambuláčka či Ellie. Skákací boty, zorbingové koule, hoverboardy a spousta dalších aktivit.

Paddle Fest Jizera

Kdy: 17. června od 9.00 hodin

Kde: Mladá Boleslav, loděnice Podlázky

Za kolik: startovné/den - dospělí 400, junioři 200 a děti 100 korun

Dvoudenní paddleboardová akce na řece Jizeře (líně tekoucí část). Závodí se ve sprintu (krátká vzdálenosti do 200 metrů), long distance (10 – 12 km) / 3 km) a technical race (závod na více kol kolem bójí, 15 – 20 minut). Závody jsou určené pro začátečníky i zkušené závodníky.

NYMBURSKO

Votvírák Milovice



Kdy: 16. až 18. června

Kde: Milovice, areál letiště

Za kolik: 840 korun na všechny tři dny



Největší multižánrový festival v České republice přinese to nejlepší z české a slovenské rockové, popové a hip hopové hudební scény, nově se můžete těšit i na house a tech house. Můžete se těšit na skupinu Chinaski, dorazí také Pokáč, Wohnouti, skupina Žlutý Pes, Vypsaná Fixa, Jaroslav Uhlíř, Michal Prokop & Framus Five, Sto zvířat, Děda Mládek Ilegal band a z hip hop scény například Refew, Michajlov, Rest, Paulie Garand, Smack, Gleb a 58G.

Zdroj: Youtube

Růžová zahrada, Lázeňský veletrh a Senior

Kdy: 15. června - 18. června od 9.00

Kde: Lysá nad Labem, Výstaviště

Za kolik: dospělí 120 korun, děti do 15 let, studenti a senioři 100 korun, děti do 130 cm zdarma

Trojlístek výstav provede návštěvníky květinovými zahradami (Růžová zahrada = mezinárodní výstava růží a letních květin), dále světem wellnes a relaxace (Lázeňský veletrh). Třetí z výstav, Senior, šikovné ruce seniorů, je o síle a odhodlání překonávat překážky a žít plnohodnotný život navzdory vyššímu věku či handicapu.

PŘÍBRAMSKO

Sedlčanské slavnosti Rosa



Kdy: od pátku 16. do neděle 18. června

Kde: Sedlčany

Za kolik: neuvedeno



Tradiční sedlčanské městské slavnosti připomínající údajné vítězství Sedlčanských nad Žižkou – historický a zábavný program. V pátek dětská show, koncert Blue Orchestra, dámská skupina Inflagrati se zpěvákem Pepou Vojtkem, ohňostroj, diskotéka, v sobotu výstava veteránů, turnaje v mariáši a stolním tenisu, vernisáž výstavy Fenomén kotlina, v neděli soutěž siláků, fotbal, koncerty.

Vinařská slavnost

Kdy: sobota 17. června od 11.00

Kde: Mníšek pod Brdy, před zámkem

Za kolik: neuvedeno

Vinařská slavnost na travnaté louce před zámkem, dvacet vystavovatelů z Česka i zahraničí, degustace vín, hudba, průvodcem bude Zbyněk Merunka. Letošní novinkou bude soutěž O víno festivalu, kdy sami návštěvníci rozhodnou, které z vystavovaných vín považují za nejlepší.