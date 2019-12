Mikulášské oldies disco & rock se světelnými efekty

KDY: 7. 12. 21:00

KDE: NKC, Nové Strašecí

ZA KOLIK: 100 Kč

Novostrašecké kulturní centrum rozezní v sobotu 7. prosince od 21 hodin rytmy Mikulášského oldies disca a rocku se světelnými efekty. Hity osmdesátých a devadesátých let minulého století vybere DJ Ivan Mejsnar. Vstupné činí 100 korun.

Roztančené Vánoce

KDY: 7. 12. 13:15

KDE: NKC, Nové Strašecí

ZA KOLIK: 50 Kč/20 Kč



Novostrašecké kulturní centrum hostí v sobotu 7. prosince od 13:15 vystoupení tanečních kroužků s názvem Roztančené Vánoce. Výtvarné dílny a jarmark budou k dispozici již od 10 do 15 hodin. Plné vstupné činí 50 korun, snížené 20 korun.

Mikulášské country hraní

KDY: 7. 12. 18:00

KDE: KD Pustověty

ZA KOLIK:



Ti, kdo navštíví v sobotu 7. prosince v 18 hodin sál KD Pustověty v Pohostinství Na Ostrově, užijí si Mikulášské country hraní. Střídavě budou hrát: Bacha na pěšinku, Kamarádi od Hvězdiček a Old Boys.

Jiří Anderle - CD Zázraky na Hradčanech

KDY: 7. 12. 14:00

KDE: Galerie Anderle Pavlíkov

ZA KOLIK:



V Galerii Anderle v Pavlíkově v sobotu 7. prosince pavlíkovský rodák, akademický malíř a grafik Jiří Anderle ve 14 hodin představí nové CD Zázraky na Hradčanech v podzimním rozhovoru s Tomášem Černým.

Mikulášská diskotéka

KDY: 7. 12. 20:00

KDE: sokolovna Lodenice

ZA KOLIK:



Sokol Lodenice a OÚ Mšecké Žehrovice pořádají v sobotu 7. prosince v místní sokolovně Mikulášskou diskotéku. Začíná se v 16 hodin a k tanci a poslechu hraje DJ Marek. Děti se mohou těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla. Ve 20 hodin následuje mikulášská zábava pro dospělé.

Mikulášská zábava pro děti i dospělé

KDY: 7. 12. 13:30

KDE: KD Čistá

ZA KOLIK:



Obec Čistá zve všechny děti a jejich doprovod na Mikulášskou zábavu pro děti, která se koná 7. prosince v KD Čistá od 13.30 hodin. Pro děti jsou připraveny soutěže, hudba, balíčky od Mikuláše a čerta. Vstup mají děti zdarma, dospělí dobrovolný. V 17 hodin následuje na témže místě Mikulášské posezení s hudbou. K tanci a poslechu hraje kapela Šlapeton. Drobné občerstvení je zajištěno. Pro občany z okolních vesnic bude zajištěn svoz.

Hrátky s čerty

KDY: 7. 12. 15:00

KDE: OÚ Chrášťany

ZA KOLIK:



Obecní úřad Chrášťany pořádá v sobotu 7. prosince od 17 hodin na školní zahradě diskotéku pro děti i dospělé s názvem Hrátky s čerty. Již od 15 hodin bude v místním parku malý vánoční jarmark.

Zabijačka na pivovarském dvoře

KDY: 7. 12. 10:00

KDE: dvůr tradičního pivovaru v Rakovníku

ZA KOLIK: zdarma



Na pivovarském dvoře tradičního pivovaru v Rakovníku se v sobotu 7. prosince od 10 hodin uskuteční předvánoční zabijačka. Kromě prodejních stánků nebudou chybět ani dílničky pro mladší návštěvníky O hudební program se postará Základní umělecká škola Rakovník a kapela Brass Band.

Advent v Lišanech

KDY: 7. 12. 14:00

KDE: areál MŠ Lišany

ZA KOLIK:



V areálu MŠ Lišany v sobotu 7. prosince od 14 do 16 hodin bude k vidění živý betlém s vánočním jarmarkem s hudebním doprovodem M. Sokola. Dále vystoupí děti ze ZUŠ Rakovník, žáci lišanské ZŠ a MŠ a dětská skupina M. Fejfarové. Nebudou chybět ani koníci Max a Scarlett, prodej vánočního svařáku, čaje, vánoček či cukroví. Od 17 hodin se v kostele koná slavnostní mše celebrovaná Vojtěchem Novákem.

Mikulášská nadílka

KDY: 7. 12. 14:30

KDE: Kulturní zařízení Mšec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Kulturní zařízení Mšec hostí v sobotu 7. prosince od 14:30 hodin Mikulášskou nadílku. Programem provází oblíbená moderátorka Bára Ladrová. Pro děti je připraveno mnoho soutěží a cen. Občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné.

Koncert vítězů soutěže Nadace Bohuslava Martinů 2018

KDY: 7. 12. 18.30

KDE: Heroldova síň Rabasova galerie, Rakovník

ZA KOLIK: zdarma



Heroldova síň Rabasovy galerie Rakovník hostí v sobotu 7. prosince Koncert vítězů Soutěže Nadace Bohuslava Martinů 2018 / Dny Bohuslava Martinů 2019. Vystoupí Trio Incendio - Karolína Františová - klavír, Filip Zaykov - housle, Vilém Petras – violoncello, Eva Zrostlíková Schäferová – housle, Petr Novák – klavír. Vstup je zdarma.

Kvak a Žbluňk slaví Vánoce

KDY: 8. 12. 15:00

KDE: NKC, Nové Strašecí

ZA KOLIK: 30/45 Kč



Ten, kdo dorazí v neděli 8. prosince v 15 hodin do Novostrašeckého kulturního centra, uvidí pohádku o tom, jak Kvak a Žbluňk slaví Vánoce. Co dělají nerozluční žabí kamarádi v zimě? Dozvěděli se o Vánocích, nevědí co to je, ale moc se těší! Pohádka je napsaná na motivy knihy Arnolda Lobela. Vstupné je 30 Kč pro děti, 45 Kč pro dospělé. Loutková pohádka je vhodná pro děti od 3 od 10 let.